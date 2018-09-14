老舊大貨車主抬棺抗議 環保署澄清：無強制淘汰

大車吊掛抗議布條。（記者楊綿傑攝）

2018-09-14 17:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對老舊大貨車今發動抗爭，環保署再次澄清指出，相關管制措施係以輔導改善污染排放為主要目標，並無強制淘汰的規定，只要符合排放標準即可正常使用。

老車自救會今發動百輛各式車輛，聚集於凱道及中山南路周邊，參與車輛都掛起高好幾層樓高的大布條，「全家吃飯的飯碗要打破」、「政府強制報廢車輛」等，還祭出棺木、招魂幡及假人，並且不時一起鳴笛抗議，訴求「老車無罪，反對強制淘汰」。

環保署對此表示，新修正的空污法第36條第2項，是授權未來「得視空氣品質需求，加嚴出廠10年以上車輛其原適用之排放標準」，相關標準尚未訂定，且訂定前，一定會依照法制程序辦理草案預告、邀集相關團體召開公聽、協商會議，與各界協商對談，並依協商結果完成修正後，才會發布實施，也會留有足夠的宣導期，讓車主有時間因應。

環保署也說，了解大型柴油車是業者或司機的生財工具，所以對於高污染大型柴油車的管制，以輔導改善減少空氣污染排放為主要目標，只要車輛符合排放標準即可正常使用，並無強制要求淘汰，亦未立即加嚴標準，請業者及司機放心。

對於車主提出換車應該有更多優惠及補貼，環保署表示，目前正檢討相關補助措施，將提供更多元的改善方案，如調修污染排放系統（包含進行噴油幫浦、噴油嘴、引擎燃料系統、引擎活塞及汽缸缸套之調整、維護、校正、翻修或總成更換等）或加裝污染防制設備、購車補助及信用保證與低利貸款等。希望能提供車主更符合需求的幫助。

環保署強調，只要符合排氣標準就可以正常使用，不會有自救會所擔心強制淘汰衍生的各種問題。而所研訂的相關管制措施也會兼顧民眾健康的需求及業者的生計，期盼能與大型柴油車的車主共同努力改善空氣污染問題。