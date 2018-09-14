爸爸超偏心！兒子剪髮滑手機 換女兒全程緊盯

一名爸爸帶兒女去剪頭髮，兒子剪頭髮時，爸爸都在滑手機，換女兒剪，立刻起身緊盯，超大反差讓網友笑稱，「兒子澆水就會長大了」。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社」）

2018-09-14 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕「心裏眼裡都只有他們的小公主。」一名爸爸帶兒女去剪頭髮，兒子剪頭髮時，爸爸都在滑手機，換女兒剪，立刻起身緊盯，超大反差讓網友笑稱，「兒子澆水就會長大了」。

一名女網友到臉書社團「爆廢公社」發文表示，兒子剪頭髮時，丈夫非常放心，一直坐著滑手機，對兒子瞧都沒瞧一眼，輪到女兒，丈夫立刻關掉手機，起身站到女兒旁邊，溫柔專注地全程看著女兒，「很怕他女兒被剪壞了那樣...」，這番景象讓原P0笑翻，「哈哈哈哈哈！好像每個爸爸都這樣？」

網友看了笑稱，「我兒子打算滿週歲就讓他去工地上班了」、「髮型師壓力好大」、「那眼神透露著你只要剪壞一點點，我會把你按在地板上打的感覺XD」。

不少網友深感認同，「兒子的衣服就只有一件內褲，女兒則是滿滿衣櫃」、「生女鵝（兒）放學要專車接送，生兒子叫他跑步帶殺聲回家」、「我家也是...班親會女兒班上老公有參加很注意聽，換到兒子班直接叫我自己進去就好」、「女兒要零用錢，爸爸都給妳，全部拿去；兒子要零用錢，走開，找你媽去」。