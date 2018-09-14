行政院核定台中捷運藍線 估每日24.3萬人搭乘

台中捷運藍線路線規劃圖。（台中市交通局提供）

2018-09-14 16:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市規劃高架和地下型式，並與捷運綠線形成十字軸線的捷運藍線，目前已獲行政院正式核定。市府今日說，捷運藍線全長26.2公里，共設有18處車站，總經費約981.49億元，預估每天將有24.32萬人搭乘藍線穿梭在台灣大道上。

交通局表示，行政院召開捷運藍線審查會議，由國發會主委陳美伶主持，副市長林陵三到場說明，捷運藍線從市府出發前往台中港，只須34分鐘，到台中火車站搭台鐵更不到10分鐘，轉乘捷運綠線到高鐵站也只要15分鐘，並預估每天將有24.32萬人搭乘。

中央各部會也認同台灣大道是台中市最重要的運輸廊帶，又可與台鐵山海線及捷運綠線相連結，主席宣布通過，行政院正式核定捷運藍線，也讓市長林佳龍團隊3年多來的努力，終於獲得最好的結果。

交通局長王義川表示，南北向的捷運綠線年底將試運轉，東西向的藍線將與其形成十字軸線，搭配大台中山手線環狀鐵路，建構跨越山海屯市區的軌道路網，有效縮短交通距離，對城鄉均衡發展將有關鍵性的影響。

王又說，前市府時期，交通部認為捷運藍線與BRT藍線重疊競合而被退回，所幸現在的市府團隊積極改造，努力爭取納入前瞻計畫預算，市府配合款也籌措完成。行政院核定後，交通局將加速辦理後續綜合規劃、環境影響評估、基本設計等發包作業。

捷運藍線西起台中港，行經沙鹿火車站、市府至台中大車站，未來將在市政府站與捷運綠線形成十字交叉。軌道規劃高架和地下2種型式，車站各9站，總長度26.2公里。總經費約981.49億元，包含中央補助452.79億元，地方負擔127.71億元、用地費用34.04億元，以及自償性經費366.95億元。

交通局表示，台中鐵路高架化5座新站預定今年10月通車，山手線成追線雙軌化工程也於去年動工，加上捷運綠線年底試運轉、藍線獲行政院正式核定及雙港捷運、大平霧捷運等也都持續推動中，大台中軌道路網將愈來愈綿密。