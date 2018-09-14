桃園地景藝術節開跑 交通管制看這裡！

民眾可搭台鐵至富岡站下車，再搭乘接駁車前往。（記者許倬勛翻攝）

2018-09-14 17:08

［記者許倬勛／桃園報導］2018桃園地景藝術節在楊梅區富岡舉辦，活動即日起至30日為期17天，今年以「老城新藝．水young桃源」活動主軸，共有5個區域展示公共藝術，分別是鐵道藝廊區、入口及街道區、伯公岡老街、公園地、陂塘等，且有7個主題活動，藉由「沒有圍牆的美術館」，讓民眾認識在地的景觀特色與故事，桃園市楊梅警分局為疏解藝術節帶來的龐大車潮，將依主辦單位的交通規劃執行相關疏導管制勤務，請民眾多加配合。

警方為有效疏解藝術節所帶來的大量遊客及車潮，分別富岡展區成立前進指揮所及機動派出所，動員內外勤警力全力投入交通疏導管制及為民服務工作。

相關管制措施如下：

（1）假日期間，8點起至18點止，管制路段為中正路1號至64號（中正成功路口至中正信義路口）與中華路1號至37號（中華信義路口至中華富源街口），除住戶、緊急救護（難）車及公務車外，禁止車輛駛入及停車。

（2）管制點（共4處）：

1、富豐南、北路口2、民生街與新民街路3、中正路與新民街路口4、富豐南路與民富路三段929巷路口，計4處管制點，淨化車輛進入富岡老街。

（3）持有通行證居民、口述當地住戶、搭乘火車民眾、工作人員、媒體、民代及特種車輛放行外，其餘車輛禁止進入富岡老街區，車輛疏導至運動公園停車場或富豐南路停車場，以免費接駁車進入展區。

（4）交通動線：

1、南下遊客：

中壢、桃園以北往富岡展區車輛：經國道1號＞台66線至台66與台31匯出口下，沿著台31南行＞民有一路口右轉＞民生街左轉＞富岡展區。

2、北上遊客：

楊梅區以南北上車輛：楊梅交流道下＞台1線＞楊新（北）路（縣道115）路口右轉，＞民富路＞富岡展區。

3、另可搭乘火車來到富岡火車站，並利用自行車慢遊於各景點中。

警方表示，2018桃園地景藝術節為今年楊梅地區重要活動，期許勤務人員以辦喜事之心情，圓滿達成任務，做好交通疏導管制勤務及為民服務工作，也呼籲鄉親多加利用大眾交通工具前來，讓大家盡興暢遊各景點。