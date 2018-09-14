重溫戀愛感覺 阿嬤穿白紗、阿公穿西米羅拍婚紗照

2018-09-14 17:38

〔記者廖淑玲／雲林報導〕早年物資匱乏，很多阿公阿嬤結婚時無法太講究婚禮，甚至也沒有穿過婚紗，口湖鄉公所今年貼心規劃，邀請全鄉結婚超過半世紀以上的44對資深夫妻拍攝緍紗照，為阿公阿嬤圓夢。

「執子之手與子偕老」，口湖鄉公所延續去年鑽石婚表揚，今年擴大舉辦結婚超過50年以上的金婚及鑽石婚表揚，還為每對資深夫妻換上禮服加上彩妝造型拍攝緍紗照，並邀請全家人合影留念，瀰漫歡樂的全家福氣氛，也讓阿公阿嬤重溫戀愛感覺。

家住台子村的楊謙二、楊高滿，結婚52年，今天第一次牽手拍婚紗照，阿公穿著「西米羅」，阿嬤穿上白紗禮服，顯得靦腆不自在，不過私底下，阿公「呵咾」阿嬤很漂亮，讓一旁的化妝師都羨慕二人感情好。

口湖村楊金龍、吳桃也是第一次拍婚紗照，阿公說以前家裡很窮，辦婚禮就是在家裡請客招待雙方親戚，根本沒有錢買這麼豪華的禮服來穿，何況是白紗禮服。

口湖鄉長林哲凌說，去年公所首度舉辦鑽石婚表揚，發現鄉內許多長輩可能因年輕結婚時生活經濟條件沒這麼好，大多數沒有拍結婚照，何況盛裝打扮的婚紗照，才特別規劃在今年擴大為金鑽婚表揚，並為長輩拍婚紗照，讓阿公阿嬤留下美麗而難得的回憶。

口湖鄉公所社會課長黃梅蘭說，主辦單位特別請來專業婚紗公司，提供各款式禮服，雖然長輩都非常靦腆、害羞，阿嬤穿著露肩禮服時還一直說不好意思，拍攝過程還要清場，但能為大家留下美好的幸福記錄，工作人員都說值得，也贏得家屬及子孫的肯定 。