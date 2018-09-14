全台鬧血荒！剩不到2天 台中血庫快見底

藝人修杰楷在前年５月當替代役期間也挽袖捐血，呼籲民眾踴越捐血。（圖由捐血中心提供）

2018-09-14 15:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台鬧血荒，台中最缺血，剩不到2天庫存量快見底！近日各地豪雨，加上入秋感冒多，全台血液庫存只剩5天，而台中又鬧登革熱疫情及中部醫院用血量增加，捐血量大減，庫存已經連續半個月全台最少，再惡化恐影響醫院用血，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

台中市急缺血，今天醫院領血後平均只剩1.8天（安全庫存為7至10天），A型2天、B型1.7 天、O型1.8天、AB型3天，台中捐血中心企劃科長吳孟達指出，原本全台5家捐血中心會互相支援供血給醫院，但全台血庫都鬧血荒，自顧不暇，中部地區醫療用血供應也亮紅燈。

台中血庫平均每天要供應1500袋血液給中彰投6000家醫院，但每天捐血量減少4成，缺血原因多，包括8月初捐血中心實施線上填寫健康問卷後能捐血，不同於以往紙本問卷調查，不少捐血者不習慣、不耐等待要在平板填資料，人已經到了捐血中心或捐血車，還是轉頭離開，捐血人數少了2成。

加上近日大雨、開學季及入秋後感冒及流感人數增加，以及台中登革熱疫情，都影響捐血意願，而且中部醫院今年用血量也增加，每個月至少多1千袋，台中血庫嚴重入不敷出，庫存量為全台最低。

吳孟達說，為增加血庫進血量，捐血中心的捐血車在本週末兩天全員出動募集，希望在這兩天募到5千袋血，週六在沙鹿區家樂福、犁記餅店前，週日潭子區公所等多處都舉辦捐血活動，請民眾踴躍至各定點捐血，幫助醫院裡需要輸血的病患，詳情可上捐血中心官網查詢。