雲林爭取前瞻基礎建設 累積核定經費破百億元

2018-09-14 17:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣爭取中央前瞻基礎建設計畫有成，獲中央核定「前瞻基礎建設計畫」達121案，總經費已破100億元，縣長李進勇要求執政團隊每週追蹤執行進度，每月召開控管會議，前瞻計畫必須均確實執行。

雲林縣提出前瞻基礎建設計畫包括有：

一、「城鄉建設（含綠能）」：獲中央核定54件，總經費65.53億元。李進勇指出，並配合政府2025年非核家園目標，雲林提出台西綠能專區開發計畫案，面積達1163公頃，可望成為亞洲最大的綠能專區，以活化閒置土地，建立地方自主、彈性、穩定的電力網絡。

二、「水環境建設」：獲中央核定51件，總經費30億元，包括椬梧滯洪池改善計畫，除以發揮滯洪功能為目的外，更整合溼地風景區、人文歷史特色，發展親水綠帶及觀光產業。另為因應極端氣候造成的淹水形，提出雨水下水道及排水疏濬等工程，可望減少淹水。

三、「數位建設」：獲中央核定8件，總經費2.4億元。著重打造國中小校園數位建設計畫、建置國家文化記憶庫、強化政府機關資安防護及區域聯防計畫等。

四、「少子化友善育兒空間建設」：獲中央核定5件，總經費1.7億元。含社區公共托育家園、佈建托育資源中心、區域型家庭福利服務中心、綜合社會福利館以及國民小學附設幼兒園教學空間整建規劃。

五、「軌道建設」：獲中央核定1件，規劃經費800萬元。將推動雲林虎尾糖廠觀光列車計畫。

六、「食品安全建設」：獲中央核定2件，總經費944萬元，以強化衛生單位食安稽查及檢驗量能。