台中花博裝置藝術「Siliq靈鳥的軌跡」有「原」味 將成打卡熱點

2018-09-14 17:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，后里森林園區打造「原生祕境」專區，重現原住民族珍貴的文化內涵，其中「Siliq靈鳥的軌跡」裝置藝術，由人間國寶工藝師尤瑪‧達陸，以泰雅族與大自然和諧共存的生活哲學為發想，將孟宗竹構搭配小米植栽，並運用孟宗竹的本色意象及裝置，打造泰雅族占卜鳥Siliq飛行的軌跡，可望成為台中的熱門打卡新地標。

工藝師尤瑪‧達陸表示，「Siliq靈鳥的軌跡」裝置藝術，以泰雅族占卜鳥Siliq的飛行路徑意象所設計，透過孟宗竹構、植栽、燈光打造代表著方向，祝福Siliq優雅飛行的軌跡，指引著人們前往穿越未來與過去的美麗祕境，展開一場巡禮。

台中市原民會主委全秋雄表示，泰雅族人出門時利用Siliq的叫聲、飛行方向及狀況來判斷吉凶，Siliq是泰雅族人的好朋友，因此他們不會獵殺Siliq。泰雅族人相信若不遵守生活規範，就會遭受祖靈的懲罰，原住民的宗教信仰也成為守護生態的泉源。

「原生祕境」專區蘊藏多樣化民族植物，都將重現部落日常生活與自然資源共生共存的關係，邀請各地旅客走入「原生祕境」，將原鄉文化底蘊盡收眼底，感受融入當代新意的原住民族傳統文化，從中喚起內在對於自然、土地與文化的重視，並體會人與自然間相互依存且密不可分的關係。

展覽期間，並將從原鄉邀請不同的原住民族工藝師參與駐村創作，以花、植物與大地意象規劃不同主題之工藝精品展，並邀請國內外原住民族藝文團隊輪番展演，以不同的形式傳遞原民文化的珍貴與美麗。