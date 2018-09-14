濁溪搶水文化節！小朋友扛「籠仔笱」 爛泥巴裡衝衝衝

濁溪搶水文化節登場，小朋友4人一組扛著「籠仔笱」，在水深約30公分的泥巴水中競速賽跑。（記者詹士弘攝）

2018-09-14 16:42

〔記者詹士弘／雲林報導〕「濁溪搶水文化節」今、明兩天在林內烏塗社區登場，最具特色的「搶水」活動，由4人一組，扛著「籠仔笱」在水深約30公分的泥巴水中競速賽跑，今天由學童組先上場，多數小朋友事先都沒有機會練習，默契不足及泥地也太滑，小朋友經常跌入泥水中，但他們很有運動精神，立即爬起來，扛起「籠仔笱」繼續跑，就算輸了，還是完成競賽。

「第一次在爛泥巴裡賽跑，不怕衣服弄髒被罵，超開心！」學童們「搶水」初體驗，雖然渾身都是泥巴水，但個個興奮的不得了。

小朋友說，4個人一起跑，本來就需要默契，還是扛東西在爛泥中跑，難度更高，很多人滑倒。

有些小隊培養默契，一起報數，一起跑步，果然比較順利，也避免跌倒。

濁水溪是台灣最長的河川，百年來從攔水灌溉到引水發電，見證了台灣農業與工業的發展史，早年水利技術不純熟，先人為了在旱季引水灌溉，以竹編的「籠仔笱」在溪中層層堆疊成壩，也形成林內獨特的百年搶水文化。

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