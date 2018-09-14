婚姻秘訣是什麼？結褵70年老夫妻這樣說.......

2018-09-14 17:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區公所今天（14日）舉辦「107年度金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」，邀請94對結婚滿50年以上夫婦參加；阿公阿嬤跟大家分享維繫婚姻的秘訣，在於「互信、互諒」，同心努力經營幸福美滿的家庭，其中，最年長的是國光里92歲林國琛、87歲林王晟夫妻，結褵70年的兩人異口同聲說，夫妻爭吵難免，但不要存有怨恨心，彼此要互相忍讓，生活才能長長久久。

另一對也是結褵70年的林達欽、林廖金鈕夫妻，也分享70年的相處之道，丈夫說，夫妻在一起久了，難免發生口角，雙方你一言我一語，當丈夫的「讓一點就好了」；他們夫妻相處之道，在相忍與互信，「不要懷疑東、懷疑西」，爭吵時冷靜處理，家庭才會和樂。

社會局長呂建德代表市長林佳龍，與南區區長鍾正光，一起頒贈紀念獎牌並與受表揚伉儷及家屬合影留念。包括市議員邱素貞、國光里長陳仁榮等均到場獻上祝福，現場氣氛溫馨熱絡。

鍾正光表示，接受表揚的夫婦，都是現代年輕夫妻的模範，背後都有人生燦爛的故事。其中結婚滿70年以上白金婚夫婦有3對，分別是國光里林國琛、林王晟，西川里林達欽、林廖金鈕，崇倫里簡乾勳、簡江月珠；結婚滿60年以上鑽石婚夫婦有22對、結婚滿50年以上金婚夫妻共69對。

邱素貞說，看到在場攜手走過50年以上光陰的夫妻，彼此間還是這麼恩愛，令人動容與羨慕。她跟先生陳仁榮結婚42年，難免發生爭執，深刻體會夫妻相處之道在體諒與包容，凡事站在對方立場設想，自然減少摩擦。而生活要長久，身體健康最重要，她也祝福長輩恩恩愛愛，長命百歲。