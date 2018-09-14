中市西服星級達人技藝競賽 12家獲得殊榮

2018-09-14 16:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市舉辦首屆「西服星級達人技藝競賽」星級認證決賽，共有12家獲得殊榮，今日在市府表揚，市長林佳龍充當模特兒共襄盛舉。林佳龍說，手工西服展現老師傅深厚淬鍊功力，設計時尚感十足，盼吸引更多年輕人投入。

這場手工西服星級認證競賽，由中市洋服縫紉商業同業公會舉辦，模特兒穿上世界得獎作品走秀，市長林佳龍、經發局長呂曜志及勞工局長黃荷婷都穿上量身縫製的衣服上台，宣傳台中西服精湛的手工藝術精神。

林佳龍表示，他身為「裁縫師之子」，非常支持手工訂製服裝，花博工作服就是由大師設計，但手工訂製西服卻逐漸失傳，事實上量身訂製過程極其講究，展現老師傅50年深厚淬鍊功力，希望能加強年輕世代的認識，投入相關產業。

首屆星級達人技藝競賽由15家中部手工西服名店，共30位服師傅參與認證，並區分為產業人才組及青年創業組，依排版、做記號、裁、針、手縫技術以及袖、領、前後片與扣眼平順度做為評分標準，表達技術傳承及創新發想理念。

這次獲得星級認證店家的有國賓西服、賓士西服、杉彩事業有限公司、合紳號專業西服、大自然西服、菲柏雅服裝、今日時裝、勝朝男裝名社、中一男女洋服、名雅西服、中華製衣廠等。

本次星級認證二大條件：一是純正手作、全客製化，經過量身採吋、打版製圖、手工毛襯、手工扣眼、假縫試穿和修改補正的西服；二是師傅熱忱的專業服務態度，在與客人溝通穿著文化、流行樣式後，訂做出最合適亮眼的西裝。