虎尾文化4館聯盟共Go共構共購 打造糖都戲曲特色

虎尾文化四館策略聯盟希望推動虎尾成為糖都戲曲文化城。（記者廖淑玲攝）

2018-09-14 15:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕2007年虎尾郡守官邸變身為雲林故事館，成為雲林縣第一座歷史建築被活化成功的案例，再結合雲林布袋戲館、涌翠閣、雲林記憶Cool，今天推出「虎尾文化四館共Go」活動，推動共構、共購。

雲林縣府文化處近年來積極營造地方文化館，鼓勵跨界結盟及資源整合，從點、線、面串聯，推廣成為具在地特色的生活文化，陸續有雲林故事館、雲林布袋戲館、合同廳舍、虎尾驛、涌翠閣、雲林記憶Cool等館舍成功活化。

雲林故事館、雲林布袋戲館、涌翠閣、雲林記憶Cool都是虎尾在地相當具有文化資產價值的館舍，加上距離很近，由雲林故事人協會提出虎尾文化四館共構的計畫，希望打造糖都戲曲特色的虎尾文化生活圈。

今天文化四館的經營團隊共聚一堂宣傳，以區域性、議題性及季節性整合活動，連結各館的資源與特色，共同營造出豐厚的在地文化。

雲林縣府文化處展覽藝術科長陳世訓指出，響應9月「世界古蹟日」，4館聯合策劃「活化文化資產」為主題的展覽、布袋戲操偶體驗、歷史建築導覽解說、長者參訪歷史建築1日遊等活動，邀大家親近文化資產，見證歷史建築活化再利用的幸福人文風貌。

10月配合雲林國際偶戲節，以「戲曲」為主題，包括戲偶特展、操偶體驗、DIY、南管新創戲曲工作坊、偶戲研討會等，歡迎大家共襄盛舉，讓地方文化館能達到共創、共享、共好及共生。

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