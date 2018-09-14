醫病》一覺醒來左耳聽不見？ 小心「耳中風」

童綜合醫院耳鼻喉部醫師張紘䪸為患者進行檢查。示意圖，與新聞無關。（記者歐素美攝）

2018-09-14 14:37

〔記者歐素美／台中報導〕43歲吳姓男子因從事業務工作，工作疲累，加上最近公司換了新主管，壓力倍增，沒想到，清晨睡醒後，左耳突然聽不到聲音，趕緊到童綜合醫院耳鼻喉部就診，經張紘䪸醫師安排純音聽力檢查，發現為突發性耳聾，經耳內注射並口服類固醇藥物，治療約2週，聽力才恢復正常。

童綜合醫院耳鼻喉部醫師張紘䪸表示，突發性耳聾，俗稱「耳中風」，其實跟腦中風沒有直接關係，患者不宜太過焦慮。病人多為一夕之間突然聽不到，多數為單耳聽力喪失。只要突然聽不見大於30分貝的聲音，即稱為突發性耳聾，應把握3天內的黃金治療期。

4分之1的突發性耳聾患者伴隨眩暈前兆，主要症狀為耳鳴及聽力喪失，尤其好發於中年族群。突發性耳聾並非罕見疾病，美國大約每年約10萬人就有1人被診斷出突發性耳聾，依比例台灣每年大約有4、5千個案例。突發性耳聾常找不到確切的罹病原因，主要因素包括免疫系統、病毒感染、血管疾病、內耳淋巴囊水腫。但也不非除罹患腦部腫瘤所致。

突發性耳聾治療方式主要給予口服或注射類固醇，合併使用高壓氧療法或血漿擴張劑也可增強效果；而使用類固醇的黃金治療時間為發生後2週內效果較佳，約7成患者可以完全恢復或部分恢復，有些患者會進行其他輔助治療，例如尋求針灸或心靈等治療方法，但只要不影響到原本的治療方法，尋求輔助治療也可以嘗試。

張紘䪸提醒民眾，突發性耳聾為耳鼻喉急症，若出現症狀應儘早就醫接受治療，讓專業的耳鼻喉科醫師檢查與診視，才有機會對症下藥，不要抱持苟且的心態不就醫，以免聽力喪失，終身聽不見。