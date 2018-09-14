泡湯、抽獎、咖啡香 關子嶺溫泉美食節22日登場

2018-09-14 15:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2018關子嶺溫泉美食節將自9月22日開跑，剛好接上中秋假期黃金檔，開幕當日下午在大成殿廣場的假日市集，有上百件繽紛浴衣提供民眾免費體驗、面具及扇子的創意手繪DIY、在地農特產展售，今天市府結合參與店家魅力大放送，廣邀民眾上山來體驗。

副市長張紹源、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處長張隆城、南市立委黃偉哲等多位貴賓及在地業者，在活動背板上蓋上象徵關子嶺泥漿的手印，並邀請今年「台南市精品咖啡評鑑」冠軍-東山區大鋤花間到現場烹煮咖啡，香氣濃濃邀請民眾一起迎接泡湯季節。

南市觀光旅遊局表示，關子嶺溫泉區擁有全台唯一的泥漿溫泉，今年3大主題活動之一「火王爺夜祭巡行」，22日晚上6點30分在寶泉橋公園開幕舉行，邀請民眾報名穿著浴衣、祭典服，手持竹扇，隨著5米高的大型火王爺花燈一同巡繞關子嶺溫泉區，向在地百年的溫泉守護神－關子嶺火王爺祈求一年平安，現場將安排太鼓、音樂、火舞、陶笛隊一起踩街並表演，參與的民眾還可抽住宿券等大獎。

「浴衣派對」10月13日晚上6點在大成殿廣場，有浴衣走秀活動；9月22日至10月21日間，每週假日均有在地農特產展售市集、面具與扇子彩繪DIY等體驗攤位，更免費提供上百件繽紛浴衣給遊客30分鐘的免費體驗。

其中，10月12至15日還有遠從日本來台的 「京都着物レンタル さくら」現場提供更精緻的付費型日本浴衣租借服務（含簡易盤髮造型）。

副市長張紹源表示，關子嶺溫泉美食節活動已邁入第14年，今年更榮獲交通部觀光局「台灣10大好湯冠軍」，印證台灣第1名泉的魅力。

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