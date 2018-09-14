中市免費送生廚餘桶 預計10月起逐一發放

2018-09-14 15:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市環保局將免費送生廚餘回收桶給家戶，卻沒說明何時才送，市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠今天為民請命，要求早日發放，並抽考首長生、熟廚餘分辨常識，大都霧煞煞；環保局表示，預計10月從外埔區逐一擴大發放，擴大宣導。

張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠在議會質詢說，中市執行沿街垃圾破袋檢查，今年前7月稽查33089次，開立勸導單588件、約1.7％，顯見民眾樂做垃圾分類，外埔綠能生態園區10月運轉後，生廚餘也可以回收做堆肥發電，7公升廚餘可生產1度電。

張玉嬿表示，市府為宣導市民響應生廚餘回收，發新聞稿要免費發送每戶1個7公升生廚餘桶「綠圓寶」，結果服務處接到民眾不少抱怨電話，表示「根本沒收到」，經查發現還沒量產，害民眾滿心期待，要求環保局早日發放。

接著，張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠拿出咖啡渣、茶渣，蔬果皮、蛋殼、竹筍殼，邀請官員分辨什麼是生廚餘、熟廚餘？結果除環保局長白智榮外，在場官員、記者均誤把蛋殼、筍殼當生廚餘，其實是不回收，議員要求應加強宣導辨識生廚餘。

白智榮回應，以往只針對家戶熟廚餘回收，拿來作為養豬戶飼料，台中打造全國首座廚餘、稻桿發電的外埔綠能生態園區，以後就可回收生廚餘，市府編列約9950萬元，訂做97萬多個生廚餘桶，推廣綠能經濟，目前製作中。

他也說，綠圓寶設計結合綠能及花博概念，預計外埔生態園區10月運轉後先從該區發送，逐一由里長協助擴大發放範圍，後續發放區域會公開告知；此外，沿街垃圾破袋檢查後，資源回收量上半年較去年同期增加3萬公噸、11%，效益佳。