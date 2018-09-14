「小國大農業」主軸 2400人參與論壇尋農業出路

2018-09-14 14:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕2018第四屆南方農業論壇今天在高雄登場，來自4個國家超過20位重量級農業代表及專業菁英，參與人數達2400人，以「小國大農業」為主軸，讓與會者不用出國就能一次掌握全球最新的農業前瞻的思維。

今天大會由荷蘭新鮮農產品中心Gert Mulder執行長開場，暢談荷蘭經驗，荷蘭面積條件與臺灣相近，荷蘭農民年平均所得達214萬新台幣。

以2016為例荷蘭農業卻可出口約940億歐元（佔荷蘭去年出口總額的22%），這個數字竟然約佔全球農產貿易總值7%，可媲美我們台灣的ICT（資通訊）產業產值，為全球第二大的農產品出口國。為何荷蘭能台灣不能，台灣農業又該做什麼準備?都是目前台灣農業該審思的方向。

論壇特別邀請日本畜產物輸出促進協議會南波利昭理事長以和牛為例，分析全球品牌經營策略，日本和牛產量有限，根據日本統計，2016年和牛出口額達到40億日圓，相當於11億新台幣。以今年上半年為例，出口台灣的和牛佔全外銷量20％，成為和牛進口全球第一高的國家。

兩天的論壇活動由重量級講者輪番上陣，內容精采，全球清真商品產值上看3.6兆元，南向議題邀請馬來西亞華商經貿總會江洺輝會長、農友種苗股份有限公司陳龍木董事長分享南向經驗。

論壇不忘討論智慧農業的發展與應用，分享大數據管理、智慧輔具應用及如何運用智慧機械提高農產效率及附加價值，創造農業自動化轉型的新契機。