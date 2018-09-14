好有藝思表演藝術節10月6日登場 記者會短劇笑聲多

2018-09-14 14:49

〔記者歐素美／台中報導〕2018好有藝思表演藝術節「諸葛偵探武薪傳」，將於10月6日至11月17日在台中市港區藝術中心演藝廳盛大舉行！由大甲愛樂室內樂團、故事工廠及薪傳歌仔戲劇團精彩演出，不論是結合古典音樂欣賞及戲劇互動，或以戲劇教育觸動人心，還是傳承傳統戲曲，場場精彩可期。

文化局今天在港區藝術中心召開2018好有藝思表演藝術節「諸葛偵探武薪傳」記者會。文化局長王志誠、大甲愛樂室內樂團藝術總監鄭宥媃、故事工廠執行長林佳鋒、薪傳歌仔戲劇團藝術總監廖瓊枝、薪傳歌仔戲劇團長張孟逸等皆出席。相關團隊並上場合力演出「好有藝思追追追」短劇，表演精彩，現場笑聲不斷。

文化局長王志誠表示，「好有藝思追追追」的短劇歌仔戲演出，讓大家目不轉睛，口技表演令人眼睛為之一亮，2018好有藝思表演藝術節推出的4個節目，肯定讓大家值回票價。

2018好有藝思表演藝術節「諸葛偵探武薪傳」，首場將於10月6日（週六）下午2點半登場，由在地團隊「大甲愛樂室內樂團」，全台首演《弦樂武士進行曲-親子兒童音樂劇》，以瘋狂、有趣、歡笑不斷的童話故事音樂劇場，讓親子互動更加豐富多元。

10月20日（週六）晚上7點半，則由「故事工廠」的陳大天與錢君銜主演《變聲偵探》，結合口技、戲劇等多項元素。尤其在劇中將用聲音召喚各種交通工具，從腳踏車、機車、跑車、火車到直升機，口技表演讓觀眾「聲」歷其境。

11月3日（週六）晚上7點半，則是「故事工廠」的原創戲劇作品《3個諸葛亮》。以光影秀、新聞播報、法庭審判及默劇等方式，精彩解構民間四大愛情傳說，演出最狂愛情喜劇，熱笑全場。

11月17日（週六）下午2點半，則由國寶歌仔戲劇大師廖瓊枝所帶領的「薪傳歌仔戲劇團」壓軸，將演出《碧玉簪之老婆~我不敢了！》故事情節描述夫妻與家庭間關係的鬥嘴，淚中帶笑。

港區藝術中心希望透過精心策畫的內容，開拓民眾藝文欣賞的視野，2018好有藝思表演藝術節「諸葛偵探武薪傳」現正熱賣中，將帶給民眾不同的戲劇饗宴。