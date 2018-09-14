大坑老欉文旦量增3成 中市議員促銷讚質優甜份夠

2018-09-14 14:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市大坑地區種植約15公頃柚子，今年氣候條件佳，產量比去年增加3成。市議員曾朝榮等人今日在市議會召開記者會，推薦大坑果樹產銷班所生產的4、50年老欉文旦，強調品質好、甜份夠，是中秋送禮的最佳選擇。

曾朝榮對於台中市的果農生計，一向都非常關心，每當有水果出產時，都會前往產地關心產銷情況，發現有滯銷時，還會幫忙促銷，或請廠商朋友大量採購，幫助果農度過難關。

他日前與大坑里長曾朝煌一起前往大坑里，了解有關文旦的產銷情況，發現由於氣候條件佳，產量大增。今日和市議會民進黨團總召李天生、市議員范淞育在黨團召開記者會，為大坑柚子進行行銷。

大坑果樹產銷班長古銘家表示，大坑文旦目前開始上市，由於今年的氣候適宜文旦的成長，加上上蒼保佑，沒有遇到颱風侵襲，每公頃的產量高達到8萬多台斤，比去年增加3成，可說是歷年來收成最好的一次。

果農李添福則說，大坑果樹產銷班的文旦，都是長輩留下來的4、50年老欉，加上都是有機栽培，非常好吃，而且都有獲得認證，民眾可以放心品嚐。李添福表示，大坑的柚子皮比較厚，略帶酸甜味，更具有柚子的風味。今年因產量增加，價格比往年便宜。

議員們強調，大坑果樹產銷班的文旦是老欉，品質佳、甜份夠，實在好吃，所以每年曾朝榮議員都會向果農大量採購，做為中秋送禮，深獲各界好評；有感於「好東西要與台中市民們分享」，所以特別推薦大坑的文旦，品質絕對不會輸其他縣市的文旦。