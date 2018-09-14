「一日旗山人」行腳活動開跑 即起網上報名

「一日旗山人」行腳活動透過趣味的DIY，感受旗山糖業產業文化的魅力。（記者黃佳琳攝）

2018-09-14 14:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕喜歡五分車的朋友有福了！高市文化局從22日起將辦理6梯次「一日旗山人」行腳活動，帶領民眾沿著糖鐵旗尾線深度體驗旗山文化之美，復刻五○、六○年代的青春記憶中的五分車與蔗糖香。

文化局長尹立表示，要了解旗山歷史人文風情，首先要談到「糖鐵」在旗山生活的重要角色，糖鐵不但見證了台灣糖業出口貿易的黃金年代，這段糖業發展史至今仍深深影響旗尾沿線的產業文化發展。

在那個公路運輸不發達的年代，糖鐵「旗尾線」是最重要的客貨運輸樞紐，它不僅是沿線居民主要的交通工具，為了便利農產運輸交易，旗山青果會社的檢驗場、倉庫及辦公室與旗山信用購買組合的碾米廠也都選擇設在旗山車站附近，不難想像當年車站附近交易熱絡、人群互動緊密的場景。

「一日旗山人」糖鐵社區特色行腳活動，共規劃6梯次豐富的文化體驗之旅，包括走訪旗山北境，認識大林黃金檸檬的故事、參觀旗山糖廠舊火車站，欣賞維多利亞式外貌及哥德復古式八角斜頂尖塔車站的優雅，遊南勝社區體驗勝荔筆DIY的樂趣。

還有拜訪溪洲庄「南新社區」，飽覽徐家私房景點百花園，再遊老街歷史特色建築；巡訪旗尾代天后宮，觀香蕉迎賓舞、聽王爺令箭傳說；搭乘五分車回想昔日風華，與鴕鳥約會再品嚐下午茶，以及認識高雄九號毛豆契作區，親手收成毛豆，體驗農家吹粿樂。

活動均採網路報名，報名系統即日起上線，各梯次報名額滿即成團出發，最後一梯次報名至11月5日止，有興趣的民眾請至「旗山車站-糖鐵故事館」官方網站查詢，或電洽旗山車站07-6621228。