明道中學2生獲十大傑出青少年發明獎 今接受總統表揚

2018-09-14 14:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明道中學資訊科二年級江承蔚和高中二年級賴詩涵獲得國際同濟會第一屆「十大傑出青少年發明獎」，今日在總統府接受總統蔡英文頒獎，兩人表示，發明動機都是為了照顧家中的長輩，且作品皆已取得最新專利，作品可望商品化。

賴詩涵從小到大經常擔任志工，曾擔任老人療養院志工，發現服務的阿姨需要記住每位長輩所服用的藥物、時間、數量等，繁複又不能出錯，真的很辛苦。

此外，賴詩涵家中有高齡97歲的曾祖父，雖然有聘請看護照料，但是還是會不小心疏忽用藥時間。

由於有志工的經驗，加上擔心因此看護疏忽用藥會影響曾祖父的病情，因此寫下心中想法，並想辦法實踐這第一次的「發明夢」。

她的作品「T-D溫馨-用藥盒」是結合手機App，用來提醒病患或照顧者按時服用藥物，如果沒有按時用藥，藥盒本身會亮燈且播放音樂提醒，手機App上也能多人同時監控，家人之間資訊互通。

此項發明除了入選「十大傑出青少年發明獎」外，也獲得「2018馬來西亞ITEX國際發明創新科技展」金獎、印尼特別獎及大會特別獎。

此項發明已取得專利，家人們也使用得非常滿意，未來也正考慮將其商品化。

另一位獲獎的江承蔚，3年前暑假，因從小最疼愛他的外婆身體出現嚴重狀況，經常跑醫院甚至長期住院、臥病在床，外婆又很愛乾淨。她常念說：「承蔚呀！你能不能發明一個東西，讓奶奶可以好好地洗一次澡。」

同時，因為江的爸爸從事醫療產業，自小常有機會看到醫院裡臥床的病人，每次洗澡都需要3、4個看護協助，而且過程很不舒服。

因為阿嬤的希望及看到其他病患的需求，江承蔚花了近半年的時間發明「可攜式身體清洗裝置」，可惜來不及讓外婆親自使用，成了最大的遺憾。

「可攜式身體清洗裝置」是一種不會漏水的清洗裝置，設一個供水的水桶、打水的馬達、裝廢水的水桶、水的過濾器及蓮蓬頭，水流到蓮蓬頭，用矽膠罩罩住，再將污水抽離，水就不會流出來，可讓臥床的病人不需下床也能舒服地洗澡。

此裝置同時也獲得「2018馬來西亞ITEX國際發明創新科技展」銀獎、馬來西亞特別獎及「宋慶齡兒少發明展」銀獎。

目前此發明正在和廠商持續洽談中，未來可望發展出人類醫療使用、寵物清潔使用，兩種版本。