岡山醫院預計3年後營運 高醫：不會大吃小搶生意

2018-09-14 13:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高醫與市府合作，在高捷岡山站出口處計畫建造「高醫岡山醫院」，高醫院長侯明鋒連日拜訪地方，對於部分岡山地區的醫師擔心小診所會被大醫院併吞，侯明鋒保證不會「大吃小」，還將設置24小時服務窗口接地氣，指派同仁及資訊人員協助健保署推動分級醫療、雙向轉診政策。

高醫岡山醫院規劃為一般急性病床350床、31個醫療科及7個醫療中心並肩負教學研究與醫療照護任務，是高醫體系繼高醫附設中和紀念醫院、受市府委託經營高雄市立小港院、大同醫院、旗津醫院之後的第5家醫院，預計3年後完工營運。

侯明鋒院長與高醫岡山醫院籌設營運處執行長傅尹志，近日馬不停蹄地帶領團隊拜訪高捷公司、岡山區公所、衛生所及高雄縣醫師公會等單位，日前更與大岡山地區近百名醫師座談聯誼，傾聽基層的需求與建言，希望藉由相互支援合作，共創多贏局面。

傅尹志表示，醫岡山醫院將結合路竹科學園區發展尖端醫療，建設成創新科技儀器示範教育中心及智能醫院，期能吸引國際人士前來交流與研習；另透過高醫健康照護醫療群的分級醫療策略，導引民眾養成大病看大醫院、小病看小診所的就醫習慣，「以後岡山鄉親不必再搭捷運去市區看病，在捷運站旁就可獲得醫療照護」。