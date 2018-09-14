抗議準公共化托育 保母泣：多生1個就失業

反對準公共化要求簽約的保母，今天齊聚到新北市府前陳情；社會局科長林秀穗出面接受陳情信，表示會將意見轉達到中央。（記者何玉華攝）

2018-09-14 12:45

〔記者何玉華／新北報導〕行政院推動準公共化托育政策，針對送托與政府簽行政契約保母的家長補助6000元，部分未簽約的保母今天聚集新北市政府陳情，希望取消簽約限制，並訴求「保母自孫自孩應同享補助」，有保母說照顧自己的小孩佔了收托名額，卻沒有補助，她若再生1個就面臨失業；新北市社會局兒童托育科科長林秀穗表示，保母的聲音都會透過聯繫會報轉達給中央，並肩向中央爭取。

保母簡薇真說道，保母可以依照家長的需求作調整，雙方協議收費即可；一旦限制收費上限，保母難以配合家長彈性托育的需求，生計直接受影響；保母也會有空窗期，盈虧需自負，托育環境設備也是保母自費設置，家長也會依據自身的需求尋找理念相同的保母，是一種客製化的嬰幼兒托育服務，應恢復市場機制。

來自台北市文山區的保母林沛羽說，一個保母最多收托4個孩子，但保母自己的孩子，1個算2個名額，老大已經上幼兒園，還有一個未滿2歲，現在收托2個，若她再生1個，就沒有名額再收托，等於失業；但照顧自己的孩子，沒有補助，政府也不會給育嬰假、產假、托育補助，更別說保留產後的工作權。

在新北三重的保母潘韻如說，她是合格保母，以前送托家長有3000元補助，她不簽約，家長只剩2500元，她形同地下保母，現在家長打電話就是「有沒有簽約？」一聽沒簽約，就直接掛電話，對保母並不公平；準公共化補助的6000至10000元，是要解決家長育兒送托的問題，不是要變相來懲罰保母。