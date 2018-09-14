太空人迫降外星球的瘋狂喜劇 台中歌劇院「嚎哮」排演

《太空救援：果頭計畫》是一齣太空人迫降未知星球的情境喜劇。（記者何宗翰攝）

2018-09-14 13:09

〔記者何宗翰／台中報導〕一齣太空人迫降未知星球的情境喜劇，卻現場教觀眾做台南美食棺材板？台新藝術獎提名作品《太空救援：果頭計畫》，啟發自荒謬戲劇經典《等待果陀》，以嚎哮排演劇團最擅長的即興創作方法，重新翻轉成台灣語境，打造通俗版本的「果頭計畫」，在台南藝術節以及台北藝穗節演出後大獲好評。

嚎哮排演是由黃建豪、蕭東意組成的兩人團體，他們都是台中人，就讀北藝大劇場藝術研究所時認識，團長黃建豪表示，嚎哮取自兩人名字豪、蕭，就是台語「豪洨」之意，希望以即興演出展演情境喜劇，讓戲劇（play）回到遊戲、玩樂的本義，演繹當代社會荒誕怪奇的人生景況，將歡樂的氛圍帶給觀眾。

《太空救援：果頭計畫》描述兩名太空人受困在外太空不知名的星球，他們很「積極」的，在等待逃出這天。黃建豪說，《等待果陀》中的等待，對現階段的他們來說，就是30歲青黃不接，覺得自己好像累積了什麼，卻還沒有什麼成就、一直原地踏步的狀態，他們以即興喜劇的方式來呈現，看完會覺得人生很輕鬆、很開心，因為實在太扯了。

《太空救援：果頭計畫》9月14日至16日將在台中國家歌劇院小劇場演出，黃建豪開玩笑說，歌劇院與觀眾最近的距離，不是在七期買房子，而是進小劇場看戲，在瘋狂又荒謬的「等待」人生中，看到「厭世代」、「魯蛇」的社會處境。