高雄輕軌一、二階 將逐步整合成單一系統

輕軌二階列車外觀。（記者葛祐豪攝）

2018-09-14 12:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌二階首輛列車運抵高雄，代理市長許立明今天前往視察，對內部的舒適性讚不絕口。為了避免不同系統混用，確保輕軌運轉穩定可靠，輕軌一、二階將逐步整合為二階系統為主的單一系統。

高雄輕軌第二階段統包商中鋼，共向法商阿爾斯通（Alstom）採購15列CITADIS 305系列輕軌車輛，首列已於9月3日運抵高雄，後續14列將於明年底前陸續到位。

許立明視察後表示，這輛列車目前正在裝機與進行靜態測試，其實一階車廂已經非常舒適，但二階列車不只更加美觀，車內空間、扶手、座位、無障礙設施等，更齊全舒適，穿透性與採光也很好，更重要的是，二階列車的電力供應運轉比一階順暢、重量更輕盈，能確保行車穩定性。

中鋼公司解釋說，二階列車的空車重量44噸，比一階的47噸輕，可節省車量運行的能耗，充電設計更增設適合車站導電軌快速充電方式的集電弓，同時採用新型鉸接式轉向架，有效降低車輛重量、縮短軸距，讓車輛行駛更舒適穩定。

在系統整合方面，目前高雄輕軌一階列車有9列，輕軌二階的15列日後逐漸到位後，將逐步整合為二階系統為主的單一系統。

中鋼表示，目前正透過三步驟，逐步進行一、二階的系統整合，首先是二階列車於C14至C17路線運轉；其次是一階車站及行控中心部分設備，擴充與二階相同的系統，以達到二階列車於全段運轉；最後是一階車輛設備擴充與二階相同的車載系統，以達到一、二階列車於全段運轉。

針對輕軌一、二階列車的比較，臉書社團《高雄好過日》熱心的列出5大疑惑，有興趣的民眾可上網查詢。