烏日自治公園小花海綠雕未開放就枯死 住戶促快換

烏日自治公園小花海的穿山甲綠雕，未開放就枯黃轉為咖啡色，住戶要市府快換掉。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-14 13:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府在烏日自治公園規劃為花博的小花海之一，目前已完工但尚未開放，住戶卻發現設在停車場前的穿山甲綠雕，卻已枯黃成咖啡色，住戶表示，希望市府在未開放前，趕快更換，否則真的不好看。

建設局表示，已要求廠商在10天之內進行改善，讓穿山甲重穿綠衣。

配合台中花博試營運 ，市府規劃10處在地小花海，目前已有5處完工，其中烏日自治公園，打造「福鱗花海」的景觀，在公園設有3隻穿山甲的綠雕，其中停車場設一隻，公園內一大一小的穿山甲。

雖然自治公園已完工，種了很多不同顏色的花，但尚未開放，而民眾仍可在外圍看到大致景色，尤其是停車場的穿山甲綠雕，經過就可看到。

但住戶發現，停車場的穿山甲綠雕，應該是綠色的，但最近卻轉為咖啡色，變成咖啡色的穿山甲，住戶認為，可能是最近都沒有下雨，才造成穿山甲身上的綠色葉子枯死了。

住戶表示，花博已試營運，預計到明年4月，小花海也將展至4月，但未開放就先枯死，非常奇怪，建議市府應該進行更換，而且更換後，要多灌溉，否則就要想辦法讓穿山甲身上的綠葉不會再枯死，不要一換再換。