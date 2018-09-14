嘉168線挖樹觀感差挨轟 嘉縣府：進行植栽改善工程

縣道168線路樹、矮灌正在挖起。（圖由民眾提供）

2018-09-14 12:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣縣道168線從水上到朴子段，最近許多民眾發現分隔島上的樹木被挖起清除，質疑浪費，縣議員王啓澧今天在嘉義縣議會質詢此事，指挖樹重種讓民眾觀感不佳；嘉義縣府回應，此為前瞻建設計畫補助進行植栽景觀改善工程，挖起的樹會移植，不會浪費，年底完工後會呈現「一路發（168）大道」的景觀。

王啓澧說，最近許多民眾投訴，168縣道上樹木被挖掉，質疑政府常把花草或植栽毀掉再重來，他建議縣府要盡量避免此事，避免民眾觀感不佳；他也建議以後如果要做，盡量要事前說明和宣導，縣府也要盡責，維護好新種的植栽。

嘉義縣府建設處長林永福說，此為植栽景觀工程改善計畫，縣府申請前瞻建設計畫包含植栽及改善路面等，因過去中央分隔島寬只有1.2公尺，樹木老化，生長不佳，因此重新種植，全段12公里，分4段種植不同植栽和花色呈現，重要路口會設計門面，年底完工後，植栽的變化會漂亮。

他也說，挖起的樹木會移植到農業綜合園區及馬稠後產業園區，此計畫今年3月核定，7月底發包，目前的天氣氣候，移植和種植是最適合的時間，年底會完工。

嘉義縣長張花冠也說，以前的植栽工程並非縣府施做，當時沒有考慮到樹穴，導致樹長不好，現在需要換，也請施做單位加強宣導。