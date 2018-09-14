清華校友開發鞋跟計步器 能智慧定位、走3年免充電

2018-09-14 12:45

〔記者王駿杰／新竹報導〕能計步的智慧型手環近年來風行全球，但仍有得脫下充電的不便；國立清華大學物理系校友黃希雯夫妻檔在畢業20餘年後回母校創業，研發出3年不用充電，能智慧定位可嵌進鞋跟，重量僅7克，相當一顆牛奶糖大小的「無感」穿戴裝置smartcube，除熱銷全美，也成為清大前年落成的創新育成大樓傑出創業範例。

近年來已有知名運動品牌構思，提出將智慧晶片嵌進鞋子的概念，但功能僅止於計步，無智慧定位，且加裝晶片的鞋子價錢也高於一般鞋款。黃希雯打造的智慧晶片smartcube除有計步、GPS功能，價錢更為平價，還突破耗電的限制，目前已成功加裝在美國手工休閒鞋品牌，並登上電視購物平台。

黃希雯在清大求學期間，與同班同學結成良緣，各自在業界及學校打拚20餘年後，攜手回母校創業，2015年在清華育成中心租下15坪的空間，smartcube就是他們的創業首作，只要下載手機應用程式，就能看到每日走路的步數、公里數，還能智慧定位。

提供技術及研發指導的清華電機工程系教授馬席彬指出，鞋跟計步晶片的技術難題，在於良率要達百分之百，因為消費者一旦發現計步或定位功能出問題，就會要求退換整雙鞋子，品牌的信譽也會連帶受損。

黃希雯說，她是台北人，高中就讀北一女數理資優班的她，畢業後以第一志願保送清華物理系，談到創業的艱辛，她說，研發、出貨、資金的種種壓力，讓她的健康曾亮紅燈，創業實在太辛苦，但如果一定要創業，絕對要來清華，因為「有老師可以問，還有聰明優秀的學弟妹來當工讀生幫忙。」