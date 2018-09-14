質疑準公共化托育倉促 基隆保母市府陳情

2018-09-14 12:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市今天上午9點多有30多名保母，在基隆市保母業職業工會理事長鄭林清良帶領下，到基隆市政府陳情，指準公共化上路太匆促如急就章，無存在需要應停止，要求回歸登記制。

鄭林清良說，基隆市有3百多位保母沒簽約，只有2成多簽約，保母們就是擔心日後「綁手綁腳，限制太多」，政府直接加碼補助給家長就可以了，沒有必要再要求保母簽一次約，錢給家長，卻要保母承擔更多責任。

她表示，準公共化政策的社會福利補助6千元，應回歸在登記制下的托育人員，讓所照顧的托育兒都適用。

鄭林清良表示，政府提高補助之德政，準公共化政策補助的錢已直接撥給家長，這是屬於社會福利政策，不需要跟托育人員簽約，所以請回歸登記制。

保母遞交陳情書，由市政府秘書長李銅城接下，保母的陳情訴求有4點：

一、準公共化政策的法條架構都出自登記制3、4、5、7、13第一項與兒少法49條，目前登記制的托育人員都嚴格遵守中，故準公共化無需存在。

二、政府憂心補助多少，托育人員漲價多少，所以政府要求托育人員簽行政契約，但在登記制管理辦法第20條中，就有規定托育人員收費標準，托育人員也遵守中，故簽準公共化的行政契約無此需要。

三、請將登記制中，原有的社會福利補助3000元直接升級加碼成6000元。

四、縣（市）政府辦理未滿2歲兒童托育準公共化服務合作申請書而且是用申請書字樣，但此約並未有跟托育人員有相關聯的事宜，為何是由托育人員申請呢？托育人員並無申請條件，應是由家長提出才對，家長才是需要簽行政契約之乙方。

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