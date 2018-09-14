新北第26家庇護工場開幕 著重文創商品開發及DIY體驗

2018-09-14 12:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市勞工局輔導的第26家庇護工場「新北市華慈晨曦庇護工場」今天開幕，勞工局長許秀能說，華慈晨曦庇護工場是新北市第2家提供園藝花卉的庇護工場，除鮮花盆栽，未來也將開發文創商品與民眾DIY體驗活動，並訓練庇護員工擔任導覽與指導工作，除了讓身心障礙者能與市民朋友互動與社會接軌外，更可與不同障別的身心障礙者互動共融。

鄰近亞東技術學院的土城區德興街區的華慈晨曦庇護工場，今天由市長朱立倫、中華王爺慈善會理事長張昭隆等貴賓共同溫馨啟用，開場表演由榮獲今年度全國身障街頭藝人大賽優勝「Power Angel能量天使」，帶來傳統布農族歌曲揭開序幕。

朱立倫說，每座庇護工場都是身障者和家庭的希望，今年適逢勞工局成立30周年，中華王爺慈善會投入經費與資源設立「華慈晨曦庇護工場」，輔導12位以上身障朋友擁有工作機會，讓勞工局30週年更具意義，朱立倫在場內挑選花卉盆栽，以行動支持身心障礙者自立生活。

「華慈晨曦庇護工場」即日起開始營業並接受參訪預約，歡迎學校、企業團體參訪或參與DIY體驗活動，工場將不定時推出即時優惠商品，更多資訊可電洽（02）8966-0200華慈晨曦庇護工場，或上FB搜尋「新北勞動雲」粉絲團查詢。