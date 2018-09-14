聲援「穿裙子的男孩」 台大教授發文反諷：小美人魚更變態

2018-09-14 11:51

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市龍安國小有家長疑似認為繪本「穿裙子的男孩」，有鼓勵孩童變裝嫌疑，要求校方將此書下架，引發各界討論。台大電機系教授葉丙成在臉書上發文聲援「穿裙子的男孩」，反諷要學校把白雪公主、三隻小豬、小美人魚都下架，這些歐洲童話故事一個比一個變態，怎麼可以給孩子看？引發臉友的熱議。

聯經出版社在2015年出版「穿裙子的男孩」，是英國著名兒童文學家大衛．威廉斯（David Walliams）的第一本兒童小說，主角是一個12歲小孩，最喜歡踢足球和時裝設計，也是學校足球隊的主將，有一天穿裙子上學，受到排斥，被逐出足球隊。作者藉此書想強調彼此尊重，讓孩子知道每個人都是獨一無二的個體，接受別人與自己的不同，學習培養瞭解與同理心，讓每個孩子都能擁有快樂的童年，自信、自在地健康成長，此書亦曾獲選為「兒童閱讀優良媒材評選」優良圖書。

不過，台北市龍安國小有家長認為「穿裙子的男孩」，有鼓勵孩子變裝之嫌，因此要求學校從圖書館下架該書。聯經出版昨天發聲明表達遺憾，認為該書被下架如同這個小孩被逐出足球隊一樣讓人心疼。

台大教授葉丙成在臉書發文，高分貝反諷：「建議也把白雪公主下架，因為裡面有鼓勵大家毒死自己嫉妒的人之嫌。建議也把三隻小豬下架，因為裡面有鼓勵大家殘忍烹煮自己敵人之嫌。建議也把小美人魚下架，因為裡面有鼓勵大家跨物種變態談戀愛之嫌。」

他甚至直接罵出「混帳，這些歐洲的童話故事一個比一個變態，怎麼可以隨便給我們大安區這麼純真可愛的孩子們看！出版社有良心嗎？！」質疑什麼是教育？什麼叫尊重 ？

有臉友回文邀葉丙成教授一起穿裙子上班，也有臉友回文指，灰姑娘的姐姐為了穿玻璃鞋還把自己的腳踝割掉…小時候看到這段根本童年陰影；而他在國小時就看王爾德的格雷的畫像跟愛倫坡的黑貓，也沒砍人啊。