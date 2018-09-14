台39線全線號誌完成「一路長綠」 行車時間縮短

2018-09-14 11:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台39線新化延伸段已完工通車直達南科園區，南市交通局「一路長綠」專案計畫，已完成台39全線號誌路段，除可縮短民眾行車時間外，若遇有國道1號壅塞時，可做為國道1號往返台南高鐵站與南科園區的替代路線，增加用路人選擇性與便利性。

為改善市區道路與聯外道路號誌化路口停等次數，與縮短車輛旅行時間，南市交通局自2013年起針對重要道路路段進行號誌時制重整與優化，延長綠燈行駛續進的距離，讓交通更加順暢。

交通局表示，過去5年已陸續在原市區、永康區、仁德區、柳營區與新營區等區域，共完成23處路段交通號誌「一路長綠」調整，各路段改善後約可節省用路人7至15%的行車時間。

交通局指出，據觀察台39線新化延伸直達南科園區後，台39線整體車流量已明顯成長，因此今年度選定台39與市道182以北路段進行號誌長綠管制措施，起訖點為市道182至台20線，改善距離約7.5公里，分析改善前平均旅行時間約13.5分鐘，改善後約可縮短至12.5分鐘，整體改善成效約7.4%。

南市交通局局長林炎成表示，若有號誌故障或秒數設計不當，皆會對民眾造成不便甚至危險，其中以紅綠燈號誌管控順暢性的實際感受最深，因此改善易壅塞路段的交通號誌連鎖性是解決方法之一，重新調校的路段，可讓民眾享有「一路長綠」帶來的順暢便利性。