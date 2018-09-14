郝明義給葉俊榮公開信 砲轟當黑幫話事老大

大塊文化董事長郝明義給教育部長葉俊榮公開信，重批葉不是在當教育部長，是當黑幫話事老大。（資料照）

2018-09-14 12:07

〔記者林曉雲／台北報導〕大塊文化董事長郝明義今天在臉書發文，他重砲轟教育部長葉俊榮，不是在當教育部長，而是當黑幫話事老大。他曾經寫給台大校長遴委會召集人陳維昭一封公開信，名為「分寸」，因為「分寸」兩字不像「羞恥」兩字筆劃複雜，比較好認。寫這封信給葉俊榮，則名為「一二」。「一二」的筆劃比「分寸」還少，可能有助於提醒葉回憶一下對法律該有的最基本認識。郝明義更直籲葉俊榮及早思索自己人生的「第三條路」，可能會是個利己利人的選項。

為解決已延續8個多月的台大校長遴選爭議，上任後一直積極與台大溝通的教育部長葉俊榮，12日拋出「第三條路」，要求台大遴委會針對已經校務會議推薦投票過關的「5名候選人」重新進行遴選投票，而遭疑未利益迴避的遴委蔡明興，需先議決需迴避或解除職務，重選出的人選即可報教育部聘任。葉俊榮強調，這是希望在重啟遴選與司法救濟中，走出一條化解僵局的路，免去曠日廢時司法程序。但若台大在10月3日前都不從，未來仍恐上法院解決。

郝明義重批葉俊榮，先前認為葉俊榮已準備放水，看到葉在12日端出的第三條路解決方案，忍不住要寫信給葉，除在臉書上公布，也會以掛號寄給葉俊榮。郝明義直言，葉身為教育部長，還是個法律學者，還是個教了幾十年行政法的學者，竟然不但把自己對行政院訴願審議委員會應該提出的答辯一再拖延，最後還敢公開拿出來當喬事的籌碼。身為一個法律學者出身的政務官，竟然敢公而然之地宣示法律程序耗時漫長不可為，竟然敢堂而皇之地把自己應有的法律答辯拿來當籌碼和對方交換，這不但是棄「依法行政」於不顧，更是政府帶頭把法律踩在腳下，破壞法律的基礎。

郝明義公開信全文如下：

【一二 —-致葉俊榮部長】

葉俊榮部長：

我8月10日回臺灣大學工會的信（附件一），說我看您的「相當難得」之說，認為您已經準備放水，並且您會走這條路，不可能是一個教育部長的層次敢自己決定的。

所以我本來不想對您表達任何意見，因為意義不大。

但是看到您9月12日端出苦思兩個月之後的「第三條路」解決方案，實在忍不住還是要寫這封信給您。

任何政府的政策都難免轉彎，任何政務官選擇配合上司政策而轉彎也難免。但基本上應該遵守責任政治的原則，把立場說明清楚；謹守法律的底線，依法施政。這是民主社會的一二常識。

台大校長案爭議難息的原因之一，是不同立場的各方，對教育部「依法行政」有不同的解釋。而台大既然對行政院訴願審議委員會提出訴願，這正是各方可以通過法律程序????清事實的起點。這也是民主社會的一二常識。

然而，您身為教育部長，還是個法律學者，還是個教了幾十年行政法的學者，竟然不但把自己對行政院訴願審議委員會應該提出的答辯一再拖延，最後還敢公開拿出來當喬事的籌碼。

您說依您對行政救濟制度的了解，「就算訴願決定做出，也沒有一槌定結果，後續的行政訴訟程序耗時漫長」，又說如果台大接受您的方案選出校長當選人，教育部會接受，「若遲未有進展，教育部會在下月3日到期前訴願決定到期送出答辯書。」真可謂不可思議。

身為一個法律學者出身的政務官，竟然敢公而然之地宣示法律程序耗時漫長不可為，竟然敢堂而皇之地把自己應有的法律答辯拿來當籌碼和對方交換，這不但是棄「依法行政」於不顧，更是政府帶頭把法律踩在腳下，破壞法律的基礎。

您這不是在當教育部長，這是當黑幫話事老大。

我曾經寫給台大校長遴委會召集人陳維昭一封公開信（附件二），名為「分寸」，因為「分寸」兩字不像「羞恥」兩字筆劃複雜，比較好認。

寫這封信給您，則名為「一二」。「一二」的筆劃比「分寸」還少，可能有助於提醒您回憶一下對法律該有的最基本認識。

希望您的記憶能恢復得好一些。否則，也許您可以聽聽我給您一個建議。就是您苦思兩個月準備的「第三條路」，除了說明您真實的法律素養之外，也證明您的邏輯和判斷難以負荷政務官的職位，治絲益棼。看看這兩天各方的反應可知。

所以，您及早思索自己人生的「第三條路」，可能會是個利己利人的選項。

請不要感到冒犯。我是誠心建議。

順候

時祺

本信以臉書發表並以掛號信奉達

郝明義 謹啟

2018年9月14日

附件一

【站上改革台大的關鍵點―對國立臺灣大學工會的回應及建議】https://bit.ly/2OnTzV2

附件二

【分寸―致陳維昭召集人】http://bit.ly/2CSoFmH