拚外交空間！送大學生出國研修 3年內達成每年送出1萬人

2018-09-14 11:15

〔記者林曉雲／台北報導〕中國打壓我國的外交空間，但教育部推動學海計畫12年，迄今已送3萬多名大學生出國交換學習，和世界各國青年互動，體驗各國文化特色，同時也將台灣的熱情和友善傳遞給各國人民，變身為國民外交青年大使，教育部今天召開記者會邀五位大學生分享，有同學在交換學習中，積極介紹我國健保制度給各國人民，讓台灣被看見。

教育部政次姚立德表示，教育部自96年開辦學海計畫，選送優秀在學生出國研修，自106年起再開辦「新南向學海築夢」計畫，今年共選送3503名學生出國，其中1600多人赴新南向國家，對經濟弱勢學生來說，出國需克服心理壓力及解決經濟負擔，教育部將逐年增加選送人數，盼3年內達成每年送出1萬人的目標。

台北醫學大學碩士畢業的黃桂榮在學時透過「學海飛颺」計畫補助，前往美國伊利諾大學芝加哥分校附設醫院研修，累積眾多臨床經驗，並深刻體會美國醫療體系有許多值得台灣學習之處，如醫藥分業的徹底實行、美國對於各項醫療從業人員的尊重氛圍，以及因注重個人發展、醫療人員時時追求新知的風氣等，而作為外交小尖兵，黃桂榮也積極介紹我國健保制度給各國同事，他們覺得台灣的健保制度很不可思議，亞洲人能力很強，但要多表達意見、爭取機會。

國立清華大學學生吳冠臻，選擇赴瑞士蘇黎世大學交換研修，交換期間修習知名經濟學者的課程，學習計量經濟學，確認自身以後的研究興趣，課堂上亦認識了來自世界各國不同文化背景的朋友，特別受到一位到瑞士學習法律、要為運動員爭法律權益的烏克蘭學生的啟發，她表示，以前只想到畢業找一個公司就業，因為此計畫而敢作夢，已申請美國的大學，希望成為經濟外交人員，學成回國時能讓台灣變成更棒的地方。

中山醫學大畢業生許庭銨赴斯洛伐克考門斯基大學實習，與台灣非常不同的是，因飲食習慣的差異以及當地醫美風氣較不盛行等因素，斯國熱門門診與台灣的醫院大相逕庭，且因當地產檢的推行較不普及，導致一定比例的兒童罹患先天性疾病，而實習期間認識許多國外醫學系學生，得以了解各地不同的醫學教育與醫學制度，他和西班牙等國同學討論健保制度，他們對台灣的健保制度印象深刻，也了解東歐國家同樣面對人才流失問題。

國立交通大學科法所學生江伯偉，赴新加坡律師公會無償法律援助會實習，分別參與國家法院的刑事法律援助計畫，以及社區法律診所服務，提供民眾法律諮詢等。實習過程除更精進專業領域外，亦增近對新加坡法治的瞭解，深刻體認到新加坡雖法治嚴格，卻也使國民對於自身之權利義務都有基礎的認識，國民法普知識涵養均高，大大拓展國際視野。

國立台灣師範大學學生許薰云透過「新南向學海築夢計畫」赴馬來西亞聯合國難民署實習。與想像不同的是，因馬來西亞非《難民地位公約》和《難民地位議定書》的簽署國，導致在馬國服務難民時受到諸多限制，且難民的相關權利亦不受到當地政府保護，僅能從事當地居民不願從事的3D（Dirty、Dangerous和Difficult）工作，難民孩童亦沒有機會接受馬國正式教育等。雖服務過程中不免遭遇種種困難，但更加理解社會工作所重視的專業，並為日後社會工作助人的職涯注入豐沛能量。