打HPV疫苗出現不良反應？ 立委促建立完整通報機制

2018-09-14 11:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕打人類乳突病毒（HPV）疫苗出現不良反應？民進黨立委林淑芬今日召開「請問她還可以打第二、三劑嗎」記者會，呼籲政府不要忽視打HPV疫苗可能產生的不良反應，應提供更多協助，更要建立完整通報機制。

打HPV疫苗1個半月後，被診斷出罹患罕見「視神經脊髓炎」疾病的陳小姐今日現身說法表示，今年2月24日在台北市一家婦產科生下第2胎，懷孕期間醫院推薦打子宮頸癌疫苗（HPV），那時已生完小孩，想說要增強保護力就打了疫苗。

陳小姐指出，施打HPV疫苗第一劑，之後就發生視覺不良及肢體麻痺，從肚子麻到腳底和胸部刺痛，後來醫生在我血液找到一個抗體，才發現有罕見的「視神經脊髓炎」，由於打疫苗及發病時間非常接近，才驚覺可能是打疫苗關係。

「紅燈變成非常紅、綠燈變成非常綠！」陳小姐描述，她自己視神經已經萎縮，目前治療後，病況有慢慢改善，但右腳還是會痛，右手仍有點麻木，後來問了醫界領域人士才得知那疫苗被形容為「黑名單」，但我不是醫生也不知道有無關聯。

立委林淑芬則強調，今天不談疫苗有效性爭議，只是要對社會大眾及施打對象提出呼籲，多數人打了是安全的，但有些人打了HPV疫苗後，可能會出現不良反應，台灣沒建立完整通報機制，例如陳小姐是與藥廠聯絡的。

林淑芬提及，打了疫苗出現症狀，就必須要通報，至於是否不良反應，還必須更多醫學確認，不過台灣應建立本土的完整通報機制，鄰國日本的通報機制比台灣完備，台灣有這麼多人施打HPV疫苗，一定要建立通報機制。

國民健康署癌症組組長吳建遠表示，會將不良通報機制建立起來，台灣目前已施打80幾萬劑，大部分出現症狀是施打部位的紅腫症狀。

食藥署技正陳可欣指出，廣為收集到167件不良反應，台灣有核准3張HPV疫苗許可證，施打前須經醫師診斷，藥品上市5年內會有監視，要把不良反應通報至食藥署。