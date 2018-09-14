《穿裙子的男孩》遭下架 台大教授：白雪公主更變態

有國小學生家長質疑《穿裙子的男孩》會鼓勵孩子變裝，要求下架。（圖擷取自「聯經出版」臉書粉專）

2018-09-14 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市有國小學生家長認為一本名為《穿裙子的男孩》的童書，內容涉及鼓勵孩子變裝的意圖，要求下架，引起網友關注。台大電機系教授葉丙成則在臉書「反串」聲援，盼家長能尊重校園內的性平教育。

葉丙成反諷說道，「建議也把白雪公主下架，因為裡面有鼓勵大家毒死自己嫉妒的人之嫌；建議也把三隻小豬下架，因為裡面有鼓勵大家殘忍烹煮自己敵人之嫌；建議也把小美人魚下架，因為裡面有鼓勵大家跨物種變態談戀愛之嫌。」

葉丙成還說，「混帳，這些歐洲的童話故事一個比一個變態，怎麼可以隨便給我們大安區這麼純真可愛的孩子們看！出版社有良心嗎？！」網友看到後更回應「最恐怖的，不是白雪公主的王子親吻屍體嗎？」「這樣希臘神話應該要被列為禁書了，各種亂倫」。

出版《穿裙子的男孩》的聯經出版社在下架後發出聲明表示，「《穿裙子的男孩》（The Boy in the Dress）是英國著名兒童文學家大衛威廉斯（David Walliams）為孩子寫的第一本兒童小說，一個家庭生活不美滿的12歲小孩，最喜歡踢足球和時裝設計，他是學校足球隊的主將，有一天又穿上了裙子上學，結果受到排斥，被逐出足球隊。」

台北市和平實小校長黃志順得知《穿裙子的男孩》被要求下架後，也決定以行動表達自身教育理念，昨一早穿著裙子在校門迎接學童，獲得許多網友讚賞。