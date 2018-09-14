09/14 各報重點新聞一覽

2018-09-14 06:47

自由時報

60歲樂齡族 旅遊擬補助

國內上市櫃旅遊業者七、八月營收罕見出現衰退，部分業者疑是軍公教年改上路而使退休族群減少出遊，為提振退休族群旅遊信心，交通部觀光局預計十月推出「樂齡逍遙遊」平日旅遊補助措施，瞄準六十歲以上族群，預訂自由行國內住宿每人每晚擬補助一千元，團體旅遊每人每天補助五百元、每團最高補助三萬元，僅限定平日住宿，估計最高擬投入卅．三億經費補助、逾四百九十萬人可受惠。

詳見60歲樂齡族 旅遊擬補助。

家破人亡 國中生求助北檢檢察長

一名國中生寄信到台北地檢署檢察長邢泰釗的首長信箱，提及父親沉迷賭博電玩慘輸，甚至「電影看到一半就跑去賭」，搞得債主上門、家破人亡；邢看過信後大為震撼，強調若不查辦將愧對社會，「要向國人下跪道歉」；在檢方指揮偵辦下，今年五月搗破該遊戲場，查扣近廿年來單案最多的一九九台賭博機台，昨依賭博罪起訴業者張智君等十四人，並對張求處二年徒刑。

詳見家破人亡 國中生求助北檢檢察長。

呂文忠 內定接掌調查局

今年七月十六日，蔡清祥出任法務部長後，調查局長一職由副局長林玲蘭代理至今，經過將近兩個月的推薦與徵詢意見之後，據了解，現任行政執行署長呂文忠在幾個人選中呼聲最高，可望由其出線，日內將正式發布接掌調查局。

詳見呂文忠 內定接掌調查局。

蘋果日報

史上最貴新iPhone 5.2萬 中華電0元方案曝光 須用iPhoneX舊換新折抵

蘋果昨發表iPhone XR、XS、XS Max新手機，最貴的XS Max雖擁有最大6.5吋OLED螢幕、最多512GB容量，但在台售價5.29萬元，史上最大、最貴iPhone引爆民眾哀號「買不起」。蘋果官網、部分通路今開放預購XS系列；中華電信昨宣布，月繳1399元綁約24個月、搭舊換新等方案，XS 64GB新機0元。

張天欽東廠風波 揭正副主委權鬥 促轉會將懲處失言者

行政院促進轉型正義委員會前天爆發錄音洩密事件，副主委張天欽閃電請辭後，昨內部工作氣氛詭譎，據了解，出面承認爆料的副研究員吳佩蓉前天就已口頭請辭，她昨未現身促轉會，近日內將正式提出辭呈；拋出「東廠」說的研究員蕭吉男，原負責國會聯絡工作，目前也被調離第一線。至於當天參與內部會議，同樣有發言不當問題的相關人員，促轉會也展開調查，預料將在一段時間後才決定相關人員懲處。

聯合報

張天欽事件只是個案？ 要求促轉會改組聲浪升高

促轉會前副主委張天欽在內部會議點名，要將國民黨新北市長參選人侯友宜操作為轉型正義的最惡劣例子，引發軒然大波。在野黨和民間團體要求促轉會暫停運作，全面改組的聲浪升高。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）則說，促轉會委員是經過立法院同意後任命，對於單一事件、個人行為，行政院已給予強烈譴責，是否要全部重新洗牌，「事涉重大」。

以核養綠公投補件 中選會拒收

以核養綠公投案昨天下午送出兩萬餘份最後補件的連署書，不過，中選會表示，依法並無再次收件，不論選務、公投都是「時限行政」；但該公投案領銜人黃士修說，公投法、施行細則與行政程序法的法條，找不到只能一次收件的規定。

中國時報

以核養綠 公投補件被拒 黃士修絕食抗議

以核養綠公投發起人黃士修昨到中選會再補送近3萬份連署書，卻被中選會拒絕。綜合規畫處科長廖桂敏認為，黃士修等人在6日送件時已經拿了收據就代表程序完成，每個案子都是送一次件，因而拒收。

質疑政論節目亂剪接 柯動怒喊告

政論節目12日播出視訊訪問《屠殺》作者伊森．葛特曼影片，他強調自己的書沒有錯誤，不會更改中文版內容，且書本上的文字經台北市長柯文哲簽字驗證過。對此，柯13日受訪時忍不住動怒，認為該影片經過剪接，會把影片寄給葛特曼看，如果葛特曼不同意影片播出方式，要自己去跟三立「喬」，如果他敢說全部同意，「我馬上去告他，用我全部力量跨國去告他！這實在太過分！」