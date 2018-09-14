最快上午11：30發布海警！ 強颱山竹今晚接近台灣

今天（14日）白天各地大多為多雲到晴的天氣。（資料照）

2018-09-14 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（14日）白天各地大多為多雲到晴的天氣，但入夜後受到強颱「山竹」外圍環流影響，東部、恆春半島將有雨勢，氣象局預估，「山竹」將於週五晚間至週六最接近台灣。氣象局表示，可能上午11時30分發布海警。

氣象局表示，今天凌晨2時，第22號強烈颱風「山竹」，中心位於鵝鑾鼻東南方1070公里之海面上，未來將持續朝西北西移動，預估將於週五晚間至週六最接近台灣。

氣象局指出，今天白天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後各地山區有局部短暫雷陣雨，受沉降增溫影響，西半部高溫約34到36度，東半部高溫約32到33度。入夜之後，受颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島將有陣雨或雷雨出現，且雨勢將逐漸加大。

本報報導，恆春氣象站表示，山竹雖有增強趨勢，不過路徑偏南，七級暴風圈約300公里，並不會碰觸到屏東陸地，今早可能會發佈海上颱風警報，但發佈陸上颱風警報的機率不高。

氣象局預估，「山竹」影響最大的時間在週六至週日上半天（15日至16日），颱風中心將通過菲律賓呂宋島北部往海南島方向移動，受其外圍環流影響，東半部、屏東地區及南部山區有陣雨或雷雨，並且有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

空氣品質方面，14日環境風場為偏東風，西半部持續受山竹颱風外圍下沉氣流影響，大氣擴散能力較差，須留意空氣污染累積情形，竹苗至中部內陸地區臭氧濃度偏高。中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；竹苗空品區為「普通」等級；北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 37 29 ~ 39 31 ~ 39 27 ~ 36

颱風路徑潛勢圖。（圖翻攝自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）