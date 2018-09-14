降低年改衝擊 交部擬推60歲以上退休族群旅遊補助

交通部擬推出退休族群旅遊補助方案。示意圖。（記者蕭玗欣攝）

2018-09-14 00:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕軍公教年改今年7月上路以後，國內上市櫃旅遊業7、8月營收罕見出現衰退，業界估年改衝擊恐影響至年底旅遊。為挽救退休族群旅遊信心，交通部觀光局預計今年10月推出「樂齡逍遙遊」平日旅遊補助措施，瞄準60歲以上的退休族群，自由行國內住宿每人每晚補助1000元，團體旅遊每人每天補助500元，每團最高補助3萬元，僅限定平日住宿，估最高可能投入30.3億元經費、逾490萬人受惠。

交通部長吳宏謀表示，退休族群相對旅遊時間較多，不用集中在週末，因此要求觀光局研擬是否能透過補助、增加在國內旅遊的誘因。觀光局長周永暉表示，該方案目前仍在研議當中，因為擔心外界誤會是在撒錢補助，因此正積極與旅遊業者研擬其他配套措施、開發行程，尚未報交通部核定，目前暫定10月上路，補助時間暫定到年底。

國內旅遊市場去年旅遊人次出現近5年首度衰退，今年7月年改上路，也間接影響軍公教族群旅遊意願，觀光局祭出補貼退休族群旅遊補助方案，希望不僅能打開樂齡旅遊市場，也能衝刺今年度國內旅遊人次。由於該方案補助對象為60歲以上的國人，補助期間為10月到12月，接近年底選舉，外界推測應是為降低年改對選情的衝擊。

據內政部統計，60歲以上國人已多達494萬人口，佔人口總數約14％，觀光局指出，退休族群具消費潛力，加上時間運用彈性，不會受到假日限制，是旅遊市場新興客群。據了解，剛補助方案分為自由行住宿補助和團體旅遊補助，限定週日到週四住宿，自由行每人住宿1晚可折抵1000元，若房價未滿1000元則補助實際支付房價。

團體旅遊部分，旅行社須安排平日2天1夜行程，每團至少20人，其中60歲以上的團員人數要達一半以上，60歲以上團員每人每日最高補助500元，每團最高補助3萬元，一間旅行社以補助8團為限。

目前觀光局仍在規劃自由行住宿是補助1晚或2晚，前者預估投入經費約15億，後者約30億，團體旅遊補助經費估3600萬元，該方案估最高將投入30.3億元。

據了解，交通部與觀光局對於該方案各有看法，上述為觀光局提出的版本，該案討論超過2個月仍未有定案。