高雄批發菜價回跌 部分零售不跌反漲

「山竹」颱風來勢洶洶，梓官農民搶收蔬菜。（記者陳文嬋攝）

2018-09-14 00:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱「山竹」颱風來勢洶洶，高雄菜價因連續豪雨及預期心理，從8月23日迄今上漲3成，近來中部蔬菜供貨穩定，高雄批發菜價在13日小跌2元，零售菜價回跌不明顯，部分蔬菜如大芥菜等，批發價維持前一日價格，零售價格卻不跌反漲，兩者價差近5倍，市管處將介入調查，若經查價格異常，將展開稽查動作。

高雄果菜市場13日平均批發菜價每公斤40.2元，僅比前一天小跌2元，其中葉菜類回跌6.7％，每公斤從53.5元回跌為49.9元，公有零售市場今平均菜價微跌0.56％，每公斤180.97元回跌不明顯，其中葉菜類幾乎沒跌，每公斤185.38元，部分蔬菜價格不跌反漲。

其中，大芥菜今批發價每公斤26元，維持前一天批發價格，零售價格卻不跌反漲2.28％，每公斤達127.3元，綠竹筍批發價今持平每公斤收90元，零售菜價卻上漲4.64％，每公斤收191.5元，批發、零售均價兩者相差近5倍。

經發局說，公有零售菜價今回跌，只要價漲出現異常，將報請主計處會同消保官等相關單位聯合稽查，至於批發、零售均價相差近5倍，市管處將介入調查，若經查價格異常，將展開稽查動作。

梓官區農會指出，蔬菜專區因高市連續下雨1個月，只剩下5公頃蔬菜，農民陸續搶收蔬菜，以空心菜為大宗，隨著中部蔬菜供貨穩定，加上颱風南移降低傷害，只要颱風造成影響不大，菜價將逐漸恢復穩定。