中壢青塘園被包場辦活動 居民氣pupu

中壢青塘園生態環境豐富，是深受在地青埔人喜愛的一塊休閒、運動綠地。（記者李容萍攝）

2018-09-14 00:04

〔記者李容萍／桃園報導〕2018桃園地景藝術節以「水young青塘園」為主題，重返青塘園規劃水上劇場表演，在青塘園共設置「桃機一號」、「墨．築」、「生命樹」等九件裝置藝術創作，不過，在地居民對於青塘園又被包場辦理活動看法兩極，有人樂得多了打卡、拍照和看表演的地方，可以帶動青埔地區的發展、商機和觀光人氣，但展區的在地臉書「我是青埔人」粉絲專頁，近日卻有網友陸續PO文撻伐桃園地景藝術節選錯地方辦。

反對的網友抨擊青埔地區有很多未開發、適合辦活動的其它地方，認為不應該佔用青塘園的綠地、把青塘園挖成那樣子，輕易破壞池內生態，不僅小朋友少了可以遊玩的大草皮，施工、活動期間還將馬路當後台，阻礙馬路、人行道、步道，還抱怨有些作品與現場環境格格不入，希望活動結束能回復原狀。

對此，文化局閩南及民俗文化科長羅炤月表示，桃園地景藝術節舉辦至今邁入第6屆，每年至不同區域地點舉辦，希望藝術氛圍蔓延到每個區域，讓桃園漸漸成為一個無圍牆的美術館，藉此把桃園的藝術養份傳遞下去，由於青塘園與隔條馬路的公13公園是市府規劃新建市立美術館的兩大基地，選址青塘園作為地景藝術節的展區，是為了在市美館完工前，先以藝術行動表演來擾動地方的藝術能量，希望居民能以正面態度來看待此次活動。

羅炤月說，因應水上劇場演出需求，於人行道架設的臨時變電箱，演出結束後將連同演出的機動舞台等設施撤除外，展區內的9件藝術作品，有3件會交還創作的社區和學校，另有6件作品以長期設置為主，她也解釋像「桃機一號」作品因配合施工才會以鐵板圍住，被破壞的草皮在作品完成後會儘快復舊，因作品的機艙內部寬廣，可規劃成小型展演空間使用，逛累了可走進沈思冥想，或至飛機頭的觀景窗，俯瞰陂塘與青塘橋，也算是一機數用。