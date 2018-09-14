東港朝隆宮信徒擲出「立筊」 更神奇的是…

東港朝隆宮日前出現鄉「立筊」，信徒嘖嘖稱奇。（記者陳彥廷翻攝）

2018-09-14 00:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港朝隆宮主祀「東港蝦米媽」，是地方三大公廟之一，日前出現罕見的「立筊」，廟方志工事後不管怎麼「喬」，筊都站不起來，朝隆宮董事長郭廷周說，這真的很神奇！

林邊鄉一名女信徒日前遠赴台東天后宮請回媽祖令旗，想帶回家中祈福，但台東天后宮天上聖母開示，令旗應先請到東港朝隆宮安座7日。她到朝隆宮擲筊祈請應允，第一次擲筊竟是「立筊」，執事人員見狀，趕緊請來郭廷周。

郭廷周說，他當下擲另一副筊杯向蝦米媽請示，原來蝦米媽的意思是要他把令旗放到蝦米媽內殿7天，加持讓令旗更具祈福能力。

廟方把令旗放入內殿，但筊杯依舊未倒，廟方認為真的很神奇，在筊杯上罩著透明的壓克力箱，以免被外界風吹草動影響而倒下，筊杯也整整一週屹立不搖，令參拜信徒嘖嘖稱奇。

蝦米媽指定的7日過後，正好是農曆六月卅日晚間，女信徒趕在鬼門開前最後一刻將令旗迎請回家安放，立筊仍文風不動，因為已接近農曆七月，廟方這才收起筊杯。

照片在農曆七月後曝了光，不少人嘖嘖稱奇，郭廷周說，這名女信徒事前未曾到東港朝隆宮朝拜，而廟方志工事後不管怎麼「喬」，筊都站不起來，更突顯蝦米媽對信徒的關愛。