超夢幻！桃園地景藝術節水上劇場 重返中壢青塘園

超夢幻的《水young桃源》大型音樂劇戶外表演開演，只限假日晚間演出。（記者李容萍攝）

2018-09-13 23:05

〔記者李容萍／桃園報導〕2018桃園地景藝術節14日至30日在「慢遊富岡」、「藝遊中壢上河圖」、「水young青塘園」3個展區登場，桃園市政府文化局於活動期間的週休假日夜間在青塘園推出自製《水young桃源》大型音樂劇戶外表演，於7個假日夜間的7點30分至8點30分共演出14場，13日晚上安排開幕演出，吸引數百民眾坐在池邊草地搶先看，現場感受前所未見的震撼感官盛宴，驚呼連連，也重溫2016台灣燈會在青塘園造成轟動的水上劇場演出。

文化局指出，青塘園水上劇場《水young桃源》匯集國內一流的編導製作群，邀請新銳編舞家李冀禹執導、跨界鬼才導演李小平、台灣戲曲學院民俗技藝學系師生與專業舞者熱力演出，從編劇、服裝設計到演出等都將帶給大家耳目一新的感官體驗，是為桃園量身打造的精采大型音樂劇，適合闔家觀賞，免費進場。

水上劇場以60公尺大型水幕投影、LED螢幕創造虛實互動表演臺、機械動態表演浮台設計、造型多樣的水上載具悠游水面、吸睛的高空特技演出與絢麗奪目的煙火秀。以特殊水上載具結合大型光影裝置、原創音樂、影像燈光及表演者出色演出，帶領觀眾一同進入流光溢彩星光璀璨的動人水上音樂國度。

劇中故事融入桃園在地故事，描述過去、現在與未來的桃園，主要角色有希望女神、流光精靈、千塘水、圓緣土等，藉以刻劃宜居城市的夢想，除了大型水上移動舞台的設計，結合百米的水幕投影，用燈光、音效、影像效果呈現更令人震撼的感官。

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超夢幻的《水young桃源》大型音樂劇戶外表演開演，只限假日晚間演出。（文化局提供）

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