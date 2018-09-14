中原大學師生「愛的連線」 助苗栗偏鄉水果翻轉幸福滋味

愛的連線，中原大學師生助偏鄉水果翻轉幸福滋味。（記者李容萍攝）

2018-09-14 00:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中原大學師生2016年創設「雙連梨社會企業」，為苗栗縣卓蘭雙連社區打響「雙連梨」品牌，連續兩年創造平均500萬元的營業額，除幫助在地農民增加10％的收入，更挹注20萬元收益給雙連國小，成功搶救偏鄉小校廢校的危機。

中原大學13日在校園舉辦「愛的連線─水果的滋味」，不但行銷雙連梨，也宣傳卓蘭盛產的內灣葡萄、景山柑橘、白布帆楊桃，並由雙連國小偕同景山、坪林、內灣、豐田4所偏鄉國小共50位學童從山區到都市，帶著燦爛笑容推銷家鄉特產，期將水果甜美的滋味轉變成家鄉幸福的滋味，能再創造佳績幫助學校和果農。

雙連社區發展協會理事長邱立焜表示，今年的雙連梨品質和過去一樣好，甜度與香氣較往年高，不過7月酷熱氣候造成少數梨子曬傷，行銷遇到許多困難，希望透宣傳場活動吸引更多人買「雙連梨」，支持辛苦一整年的果農，近期在台北希望廣場、高速公路服務區有攤位活動，相關訊息請關注FB粉絲頁「看見雙連·幸福家園」。

中原大學企管系助理教授李明彥也說，今年有許多社會責任聯盟夥伴共同支持，包括華山基金會、安致勤資公益信託社會福利基金、宏致電子等企業透過義賣、公益認購等方式響應，而「無毒農」、「直接跟農夫買」、源鮮智慧農場、citysuper、「天和鮮物」等通路商特別開販售平台，以行動支持品質優良的雙連梨，一同為台灣的農業及偏鄉小學教育環境而努力。