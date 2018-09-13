掃到山竹「風颱尾」恆春半島、東部週末慎防雨彈來襲

「山竹」颱風將為屏東山區及恆春半島帶來強降雨，而風雨未至前長浪先至。（資料照，記者陳彥廷攝）

2018-09-13 22:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕強颱「山竹」路徑南修，中央氣象局甚至連海上颱風警發布機率都大為降低，不過，屏東恆春半島及東部週末卻得慎防「風颱尾」，據估將帶來豪大雨。

恆春氣象站說，「山竹」雖有增強趨勢，不過路徑偏南，7級暴風圈半徑約300公里，雖會為台灣海峽帶來驚人雨勢及風浪，但並不會碰觸到屏東的陸地，預計明早就會發布海上颱風警報，但發布陸上颱風警報的機率不高。

氣象站官員說，「山竹」颱風對巴士海峽可說來勢洶洶，風雨未至長浪已至，巴士海峽這兩天已湧現長浪，台灣海峽的小琉球等地區也要注意，但因為「山竹」速度快，預計晚上就會解除海警，但提醒民眾將要慎防「山竹」外圍環流於週六下午到週日上午為屏東恆春半島及山區帶來局部的豪大雨。

據國家災害防救中心的雨量預測，恆春半島週六早上8點到晚上8點，將降下200mm以上雨量，晚上8點到週日早上8點，將降下350mm以上雨量，意即24小時內可能降下550mm以上的大雨，且還會持續降雨到週日晚間，恆春氣象站並提醒低窪地區民眾，慎防強降雨所帶來的災情。