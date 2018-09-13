體諒一下！高齡長輩出門「礙很大」 伊甸推「友善便利貼」

2018-09-13 23:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣步向高齡化社會，友善的交通環境可以避免長輩外出容易受傷，伊甸基金會設計「友善便利貼」，希望民眾遇到長輩上下車或行走時能夠多點體諒，同時也呼籲政府加強無障礙設施。

推動「友善便利貼」的伊甸社工督導查慧君說，她爸爸今年96歲，10多年前車禍跌倒受傷，從此不但得拄著拐杖，還得有人攙扶才能緩緩移動，特別是上下車時，經遭到後方車輛按喇叭催促，長久下來就變得不想出門。雖然一般用路人看到復康巴士、無障礙車輛，或是貼上內有孩童的車輛時，大多會體諒，但自家車接送長輩時，常遭到忽略，其實，他們也是需要包容與友善對待。

除此之外，要讓長者願意出門，還要有足夠的無障礙硬體設施，結果會很不一樣。查慧君說，日前帶父親前往屏東六堆客家文化園區遊玩，無障礙設施如坡道、扶手及廁所，從停車場起就很到位，也留下美好回憶。若有由外到內的全方位無障礙環境支持，出遊意願自然大增。

為了進一步推廣無障礙交通與環境，伊甸也預告將於今年11月12至15日假台北市國際會議中心，舉辦第15屆長者及身心障礙者交通與運輸服務國際大會（TRANSED），相關之學術單位、社會企業與非政府組織，將於期間分享各國無障礙交通及旅遊最新資訊，並展示智慧科技輔具等，期待藉此提升長期照顧需求者與照顧者的生活品質。