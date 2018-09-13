焚化爐歲修 竹北、新豐掩埋場「開封」暫置垃圾

新竹縣政府環保局正在辦理「打包垃圾」計畫，如於17日順利標出，將儘早啟用來處理竹北、新豐區域垃圾掩埋場的暫置垃圾。（記者廖雪茹攝）

2018-09-13 21:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕焚化爐年度歲修，新竹縣竹北、新豐區域垃圾掩埋場擬「開封」暫置垃圾了！環保局說，由於新竹市和苗栗竹南焚化爐歲修提前控管代燒的垃圾量，16日（星期日）起將有80噸垃圾須暫置；不過，「打包垃圾」計畫如於17日順利標出，將爭取儘早啟用來處理暫置垃圾。

新竹縣沒有焚化爐，全縣每日產生約230公噸垃圾，分別運往新竹市和竹南焚化爐焚化。由於焚化爐每年2次歲修，加上管理不當，竹北、新豐掩埋場兩年來累積暫置了1萬7300公噸垃圾，今年5月底已被不滿的民眾擺放挖土機「封閉」，不准任何車輛進場。

環保局說，因應9月焚化爐歲修，新竹市預計16日起將原本代燒竹縣150公噸垃圾量，提前控管為100公噸至10月25日；竹南也擬自16日起，將代燒竹縣的60公噸垃圾量控管為30公噸，並預計24日起到10月9日再降為20公噸。

也就是說，16日起新竹縣將有80公噸垃圾暫無去處。且歲修期間，還會視焚化爐儲坑狀況，隨時調整控管量。

為此，環保局說，16日起協調將由竹北市、新豐鄉及湖口鄉3公所清潔隊，將清運的家庭垃圾暫置掩埋場、隊部。

環保局因應的對策是，運用垃圾處理費2700多萬元，在竹北、新豐掩埋場辦理打包垃圾計畫，但此案在4日第一次流標，預計17日第二次開標。

打包垃圾計畫一旦順利標出，得標廠商將在1個月內完成機台設備的架設，以每立方米700公斤的壓縮率，先處理生垃圾，進行破袋、分類，將不可燃垃圾分出後回收或掩埋，其餘可燃垃圾壓縮後用膠膜打包，避免衍生臭味、滲水等環境衛生問題，期能儘量縮短垃圾暫置的時間，後續再設法逐步去化。

環保局說，打包垃圾預計可打包2萬公噸垃圾，屆時竹北、新豐掩埋場的新舊垃圾都可一併打包起來，工期10個月，預計可存放3年。竹東掩埋場至今暫置約4750公噸垃圾，湖口隊部則暫置900多公噸。