廢墟何時bye？台南「中國城」廣場景觀再造 9/20二次招標

中國城廣場景觀工程停擺，現地如一片廢墟。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-13 22:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位在台南市中正路尾的「中國城」廣場景觀工程，因變更設計，原得標廠商無意願，市府重新招標，8月28日第一次流標，將於9月20日第二次招標，台南市都發局說，若招標作業順利，預計最快明年9月完工。

原中國城建築於2016年10月就拆除完畢，台南市政府原計劃1億2000萬元，將地下1樓連結地面成為露天水景與噴泉，原訂景觀工程今年4月完工，可是至今仍宛如一片廢墟。

都發局說，中國城廣城景觀設計維持原方案，地下2樓回填，地下1樓規劃為景觀水池，工程變更設計主要是增加景觀水池伸縮縫防止劣化，議價時原得標廠商無意願承作，只好重新辦理招標，金額拉高至1億4000萬元，8月28日開標，但無廠商投標，將於9月20日第二次招標。

都發局說，中國城廣場設計以「潟湖及自然都市」為概念構想，兼具城市滯洪池功能，這次823超大豪雨，除了地面有積淹水，1天時間就抽乾，其實地下結構體正好接受「考驗」，並沒有嚴重滲漏水情形，可以承接滂沱大雨水量，發揮滯洪池功能。

都發局說，如果9月完成招標與施工順利，仍可寄望明年9月完工，結合台南運河歷史，形塑親水空間氛圍，為台南公共場域帶來新氣象。

不過，市府打掉原中國城龐大建築，希望營造中正路直通廣寬的「落日大道」意象；可是中國城廣場對面岸就是「運河星鑽」開發基地，未來高樓大廈林立，恐怕更會遮擋天際線，有民眾虧說，「夢想要幻滅了！」但也有人樂觀期待地說，有運河水景畔鄰，打開追逐城市「懸日」拍照打卡新景點。