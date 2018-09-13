新法上路最大宗！高雄漁港查獲逾30噸禁捕黑鯊

漁業署執行卸魚檢查查獲大量禁捕黑鯊。（漁業署提供）

2018-09-13 21:13

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會漁業署今（13）日於高雄小港漁港針對太平洋小釣船「金昌6號」進行全程卸魚檢查，共計查獲禁捕鯊種「平滑白眼鮫（俗稱黑鯊）」超過30噸，是遠洋漁業條例自2017年1月20日實施以來，所查獲最大宗的非法捕撈禁捕魚種案，漁業署已將漁獲全數扣留封存。

漁業署副署長林國平指出，「金昌6號」漁船原訂於9月5日進小港漁港卸售漁獲，當天凌晨卻先航進小琉球漁港，接著進入東港鹽埔漁港停泊，漁業監控人員察覺「金昌6號」形跡可疑並掌握有關情資，列入重點查核對象，派員前往調查。

9月5日上午「金昌6號」進入小港漁港，檢查人員發動突襲檢查，查獲大批鰭身分離的鯊魚漁獲物，外觀與黑鯊高度相似，當場將船隻和漁獲全數扣留查封，採證並送驗進行DNA比對鑑定，9月11日接獲檢驗結果，確認為黑鯊。

漁業署檢查人員今日對「金昌6號」進行全程卸魚檢查，依程序全程拍照、錄影蒐證，總計從船艙起出黑鯊總重超過30噸，已全數查扣。

依據「遠洋漁業條例」第36條規定，總噸位50以上未滿100漁船捕撈、持有、轉載或卸下、銷售禁捕魚種處新台幣200萬元以上1000萬元以下罰鍰，並得收回其漁業證照2年以下，或廢止之。漁業署後續將要求船東說明，再綜整相關事證，予以處分。

漁業署表示，俗稱黑鯊的「平滑白眼鮫」近年因資源量大幅下降，已被列入CITES附錄二（沒有立即的滅絕危機，但需要管制交易情況以避免影響到其存續的物種）。目前中西太平洋漁業委員會（WCPFC）已禁止捕撈黑鯊，我國亦配合該項規範，將黑鯊列為禁捕物種。

查獲漁獲經DNA比對確認為禁捕黑鯊。（漁業署提供）

查扣黑鯊數量龐大。（漁業署提供）

黑鯊漁獲已於船上處理後冷凍保存。（漁業署提供）