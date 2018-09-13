以蛤蜊湯驚豔國際 台裔廚神王凱傑回台「出任務」

王凱傑來台推廣台菜。（記者楊心慧攝）

2018-09-13 22:12

〔記者楊心慧／台北報導〕去年在美國知名廚藝選秀節目《廚神當道美國版8》以一碗「蛤蜊湯」征服評審，甚至讓毒嘴「地獄廚神」高登飆粗口讚嘆，台北市政府邀請王凱傑與其父母返台推廣台菜，拍攝特輯《傑出任務─台菜．台北》，王凱傑說，他長年待在美國，但在美國吃到的台菜都不夠道地，還是在台灣吃的比較好吃！

王凱傑從小在美國長大，本來擔任高中音樂老師與學校樂團指揮，但因參加《廚神當道美國版8》爆紅，後來決定辭掉教職，這次回台特別推廣台菜，台北市產業發產局長林崇傑說，今年以「台菜．台北」為主題推廣台北美食，很榮幸邀請到王凱傑，盼王凱傑擷取台北特色飲食的精隨，融合台菜和西式料理烹調手法，翻轉台菜的傳統面貌。

王凱傑今天在記者會現場以楊桃簡單做出融合中西式的甜點「芝麻楊桃蛋白霜塔」，看起來十分美味，王凱傑介紹這道甜點，也說在美國吃不到好吃的楊桃，都是又小又綠，但台灣的楊桃又大又好吃，才會想用楊桃製作料理。

王凱傑說，從小喜歡煮東西是受到媽媽、奶奶與外婆的影響，她們做的台灣料理非常好吃，這次回台也特別吃了很多台灣美食。王凱傑透露，喜歡台灣的仙草、愛玉、粉圓，尤其是挫冰，很喜歡這種QQ軟軟的口感！

記者會快到尾聲時，王凱傑說：「我還想說，你們住在台灣，或許吃到台菜不覺得有什麼特別，但在美國這些台菜都很少見，所以，這次能在台灣認識更多在地台菜，真的覺得很高興。」

《傑出任務─台菜．台北》下月21日晚上8點於Star World頻道、衛視中文台、星衛娛樂台影音串流平台FOX+播出。

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