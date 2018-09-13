埔鹽廍子施家潯海衍派 來台300年首編族譜

埔鹽鄉廍子村施家第1部族譜出版。（記者陳冠備攝）

2018-09-13 22:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕國有史，州有志，家有譜。

彰化縣埔鹽鄉廍子村施姓家族來台300年，靠著村莊一口井，子孫開枝散葉，卻因先人手抄族譜散落，無法溯源，常為遺憾。12年前，施家子孫發起「百年古井活水再現」活動，重現糖廍榮景，為感念祖先，開啟編纂族譜行動，敦請文史專家蔣敏全撰寫的《潯海衍派施公華印諡金寶派下族譜》，歷經6年終於出版，施家子孫今天在施家古厝開心上香，向祖先稟報好消息。

清朝康熙末年，施家來台第一代施元菊從福建衙口渡海來台，開墾始於白沙屯，後來定居埔鹽鄉瓦瑤村，第三代施華印（諡：金寶）於廍子村建立糖廍，甲午戰爭後進入日本人來台，糖廍遭淘汰，施家改建住屋定居至今已有13代。

享祀人施華印管委會主委施守仁說，施姓潯海衍派祖先來台300多年，派下子孫枝繁葉茂，卻常為了無族譜可溯源而遺憾，直到2006年發起「百年古井活水再現」活動，開始有了動機，2009年前總統馬英九造訪廍子社區，肯定施家飲水思源美德，讓編篡族譜的念頭決定化為實際行動。

蔣敏全說，從受邀撰寫到組團赴中國大陸謁祖、台南尋根、宗支尋源等共耗時6年，感受到施家投入尋根的凝聚力，這本近500頁精裝祖譜記錄從開台祖施元菊化為神蹟傳說、福建晉江衙口尋根等施家發展史，特別的是還有後代對長輩、祖先的文字感念，充滿溫情，是值得傳承的族譜書。